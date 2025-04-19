Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 197 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Ессобел® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №28
Нобель
581,67
Економія при броні: -60,12 грн
Ессобел® таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №28
Нобель
766,00 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Ессобел® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №28
Нобель
596,28
Економія при броні: -74,73 грн
Ессобел® таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №28
Нобель
744,22
Економія при броні: -44,71 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Ессобел® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №28
Нобель
Ессобел® таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №28
Нобель
766,00 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Ессобел® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №28
Нобель
Ессобел® таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №28
Нобель
766,00 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Ессобел® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №28
Нобель
617,30
Економія при броні: -95,67 грн
Ессобел® таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №28
Нобель
407,98
Економія при броні: -26,63 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Ессобел® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №28
Нобель
563,10 грн
Ессобел® таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №28
Нобель
783,27
Економія при броні: -41,61 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Ессобел® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №28
Нобель
563,10 грн
Ессобел® таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №28
Нобель
766,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Ессобел® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №28
Нобель
563,10 грн
Ессобел® таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №28
Нобель
766,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Ессобел® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №28
Нобель
563,10 грн
Ессобел® таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №28
Нобель
766,00 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Ессобел® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №28
Нобель
563,10 грн
Ессобел® таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №28
Нобель
401,95
Економія при броні: -19,80 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Ессобел® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №28
Нобель
285,89
Економія при броні: -29,65 грн
Ессобел® таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №28
Нобель
390,16
Економія при броні: -19,57 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Ессобел® таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №28
Нобель
816,70
Економія при броні: -52,50 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
Ессобел® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №28
Нобель
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Ессобел® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №28
Нобель
595,80
Економія при броні: -64,16 грн
Ессобел® таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №28
Нобель
787,58
Економія при броні: -23,53 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Ессобел® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №28
Нобель
563,10 грн
Ессобел® таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №28
Нобель
766,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
Ессобел® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №28
Нобель
563,10 грн
Ессобел® таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №28
Нобель
766,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Робоча, 4/6
3.7 км
Ессобел® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №28
Нобель
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
3.7 км
Ессобел® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №28
Нобель
293,45
Економія при броні: -12,96 грн
Ессобел® таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №28
Нобель
399,73
Економія при броні: -17,65 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
3.8 км
Ессобел® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №28
Нобель
588,47
Економія при броні: -27,48 грн
Ессобел® таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №28
Нобель
766,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
3.8 км
Ессобел® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №28
Нобель
563,10 грн
Ессобел® таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №28
Нобель
766,00 грн