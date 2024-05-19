Всі аптеки України
ATC-класифікаціяДЕРМАТОЛОГІЧНІ ЗАСОБИПРЕПАРАТИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ АКНЕПРЕПАРАТИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЛІКУВАННЯ АКНЕРетиноїди для лікування акнеІзотретиноїнАкнетін®Ціни в аптеках

Акнетін® капсули 8 мг блістер, №30 - Львів (127390) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 250 аптеках
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
Всього: упаковка (1)
807,05 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
781,61 грн
Аптека сальве
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (5)
854,35
Економія: -1,88 грн
852,47 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1), блістер (2)
891,13
Економія: -79,34 грн
811,79 грн
Пульс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
Всього: упаковка (1)
803,69 грн
Аптека бам
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 10 хв
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (1)
868,99
Економія: -58,59 грн
810,40 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Словацького, 2
Всього: упаковка (1)
807,05 грн
Пульс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
Всього: капсули (20)
898,50 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
790,02 грн
Swiss pharmacy
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
Всього: упаковка (1)
918,10 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 10 хв
Львів, вул. Шпитальна, 11
Всього: упаковка (1)
1043,90
Економія: -213,30 грн
830,60 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 30
Всього: упаковка (1)
807,05 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (1)
864,99
Економія: -54,59 грн
810,40 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (2)
949,99
Економія: -139,59 грн
810,40 грн
D.s.
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 10 хв
Львів, просп. Свободи, 33
Всього: упаковка (2)
807,05 грн
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (1)
882,25
Економія: -68,59 грн
813,66 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (4), блістер (2)
1043,90
Економія: -213,30 грн
830,60 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (4)
938,53
Економія: -102,78 грн
835,75 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Городоцька, 3
Всього: упаковка (1)
807,05 грн
Аптека бам
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 25 хв
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (4)
830,99
Економія: -20,59 грн
810,40 грн