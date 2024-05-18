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Акнетін® капсули 8 мг блістер, №30 - Харків (127390) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 371 аптеці
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 56 хв
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
Всього: упаковка (1)
904,35 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Всього: блістер (2)
786,65 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (1), блістер (2)
906,96
Економія: -84,86 грн
822,10 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (1), блістер (2)
933,15 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
Всього: упаковка (1)
921,99 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 56 хв
Харків, вул. Дарвіна, 1
Всього: упаковка (1)
860,91 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (15), блістер (1)
917,00
Економія: -86,27 грн
830,73 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Всього: упаковка (1)
931,62 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (4), блістер (1)
901,92 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (3), блістер (2)
930,75 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 56 хв
Харків, вул. Сумська, 6
Всього: блістер (2)
1008,70
Економія: -176,70 грн
832,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (2), блістер (2)
909,24 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється за 56 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (2)
973,30
Економія: -152,10 грн
821,20 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (3)
901,99
Економія: -93,43 грн
808,56 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (1), блістер (1)
933,06 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
Всього: упаковка (2)
930,39 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється за 56 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
851,91 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (3), блістер (2)
919,85
Економія: -71,45 грн
848,40 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
Всього: упаковка (1)
902,19 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
Всього: упаковка (2), блістер (2)
909,12 грн