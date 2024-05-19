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Акнетін® капсули 16 мг блістер, №30 - Львів (127389) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 227 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
1378,59 грн
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
1510,98
Економія: -20,42 грн
1490,56 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1), блістер (1)
1570,70
Економія: -141,15 грн
1429,55 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 10 хв
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (2)
1438,99
Економія: -24,18 грн
1414,81 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Словацького, 2
Всього: упаковка (1)
1410,25 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (2)
1373,41 грн
Swiss pharmacy
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
Всього: упаковка (2)
1653,93 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 10 хв
Львів, вул. Шпитальна, 11
Всього: упаковка (2)
1553,40
Економія: -102,00 грн
1451,40 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 30
Всього: упаковка (1)
1410,25 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (6)
1431,99
Економія: -17,18 грн
1414,81 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (2)
1432,99
Економія: -18,18 грн
1414,81 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 10 хв
Львів, просп. Свободи, 33
Всього: упаковка (1)
1410,25 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (2)
1550,24
Економія: -117,03 грн
1433,21 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (4)
1616,54
Економія: -196,35 грн
1420,19 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Городоцька, 3
Всього: упаковка (1)
1410,25 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 25 хв
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (3)
1414,81 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (2)
1432,99
Економія: -18,18 грн
1414,81 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Сахарова Академіка, 4
Всього: упаковка (1)
1410,25 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (7)
1432,99
Економія: -18,18 грн
1414,81 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
Всього: упаковка (1)
1410,25 грн