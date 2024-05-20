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Аргосульфан® крем 2 % туба 15 г, №1 - Запоріжжя (62224) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 140 аптеках
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: упаковка (141)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
214,20 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
Всього: упаковка (1)
236,00
Економія: -36,00 грн
200,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (4)
249,19
Економія: -39,52 грн
209,67 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (2)
227,38
Економія: -19,20 грн
208,18 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 29 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (1)
241,99
Економія: -39,70 грн
202,29 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (3)
236,00
Економія: -36,00 грн
200,00 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Всього: упаковка (141)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
214,20 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 59 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 148
Всього: упаковка (2)
260,20
Економія: -58,00 грн
202,20 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 59 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (3)
230,99
Економія: -28,70 грн
202,29 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (141)
Наявність на 2024-05-22 - 14:00
214,20 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: упаковка (141)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
214,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (2)
233,70
Економія: -25,52 грн
208,18 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 29 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (141)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
214,20 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 119
Всього: упаковка (3)
246,60
Економія: -42,30 грн
204,30 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
Всього: упаковка (141)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
214,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 59 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (141)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
214,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 59 хв
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Всього: упаковка (1)
220,31
Економія: -12,13 грн
208,18 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 59 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (3)
254,00
Економія: -45,54 грн
208,46 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
Всього: упаковка (1)
238,35
Економія: -30,17 грн
208,18 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (141)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
214,20 грн