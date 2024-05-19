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Аргосульфан® крем 2 % туба 15 г, №1 - Львів (62224) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 255 аптеках
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
Всього: упаковка (1)
208,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (2)
198,27 грн
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
222,64 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
233,89
Економія: -25,71 грн
208,18 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
Всього: упаковка (1)
196,98 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 11 хв
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (2)
230,99
Економія: -28,70 грн
202,29 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Словацького, 2
Всього: упаковка (1)
208,00 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
Всього: упаковка (1)
212,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
198,27 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 11 хв
Львів, вул. Шпитальна, 11
Всього: упаковка (1)
293,00
Економія: -90,80 грн
202,20 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (2)
258,99
Економія: -56,70 грн
202,29 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (1)
251,99
Економія: -49,70 грн
202,29 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (1)
224,76
Економія: -16,58 грн
208,18 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (2)
227,05
Економія: -21,14 грн
205,91 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Городоцька, 3
Всього: упаковка (1)
208,00 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 26 хв
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (2)
226,99
Економія: -24,70 грн
202,29 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (2)
265,99
Економія: -63,70 грн
202,29 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (251)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
214,20 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (3)
278,99
Економія: -76,70 грн
202,29 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (1)
198,27 грн