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Аргосульфан® крем 2 % туба 15 г, №1 - Харків (62224) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 143 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Всього: упаковка (1)
198,27 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (1)
232,00
Економія: -23,82 грн
208,18 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (1)
235,11
Економія: -22,96 грн
212,15 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 56 хв
Харків, вул. Сумська, 6
Всього: упаковка (2)
280,90
Економія: -78,70 грн
202,20 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється за 56 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
269,10
Економія: -64,80 грн
204,30 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (17)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
214,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (2)
231,03
Економія: -19,65 грн
211,38 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (2)
242,18
Економія: -29,40 грн
212,78 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Гагаріна, 26
Всього: упаковка (1)
230,99
Економія: -28,69 грн
202,30 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 56 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-А
Всього: упаковка (3)
266,10
Економія: -61,80 грн
204,30 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
215,84 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (3)
251,42
Економія: -43,24 грн
208,18 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Всього: упаковка (2)
245,07
Економія: -36,89 грн
208,18 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Сумська, 71
Всього: упаковка (1)
226,68
Економія: -14,53 грн
212,15 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 69
Всього: упаковка (1)
186,61 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Гагаріна, 82
Всього: упаковка (1)
222,50
Економія: -14,32 грн
208,18 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 73
Всього: упаковка (1)
283,20
Економія: -81,00 грн
202,20 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, просп. Гагаріна, 84
Всього: упаковка (1)
198,27 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 56 хв
Харків, вул. Данилевського, 6
Всього: упаковка (1)
240,42
Економія: -32,24 грн
208,18 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 56 хв
Харків, вул. Літературна, 5
Всього: упаковка (1)
266,00
Економія: -63,80 грн
202,20 грн