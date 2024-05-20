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Аргосульфан® крем 2 % туба 40 г, №1 - Запоріжжя (18708) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 196 аптеках
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: упаковка (1)
389,00
Економія: -77,00 грн
312,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
Всього: упаковка (2)
358,00
Економія: -46,00 грн
312,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
Всього: упаковка (2)
398,00
Економія: -86,00 грн
312,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
Всього: упаковка (1)
356,45 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (2)
363,71
Економія: -31,76 грн
331,95 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (196)
Наявність на 2024-05-22 - 14:00
327,50 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Всього: упаковка (1)
313,04 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 29 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (2)
363,99
Економія: -54,59 грн
309,40 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (6)
358,00
Економія: -46,00 грн
312,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 59 хв
Запоріжжя, вул. Українська, 42
Всього: упаковка (1)
356,24 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Всього: упаковка (1)
358,00
Економія: -46,00 грн
312,00 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 59 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (1)
348,72
Економія: -39,32 грн
309,40 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 59 хв
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
Всього: упаковка (1)
356,39 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (5)
362,44
Економія: -36,57 грн
325,87 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
Всього: упаковка (1)
312,99 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: упаковка (1)
358,00
Економія: -46,00 грн
312,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (2)
393,95
Економія: -75,55 грн
318,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 29 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (2)
364,20
Економія: -45,65 грн
318,55 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
Всього: упаковка (2)
398,00
Економія: -86,00 грн
312,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 59 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (5)
370,39
Економія: -45,89 грн
324,50 грн