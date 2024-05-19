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Аргосульфан® крем 2 % туба 40 г, №1 - Львів (18708) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 190 аптеках
Аптека нц
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Відчинено Зачиняється за 11 хв
Львів, вул. Городоцька, 59
Всього: упаковка (1)
382,08
Економія: -53,07 грн
329,01 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
321,50 грн
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
356,70
Економія: -2,12 грн
354,58 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
375,84
Економія: -57,44 грн
318,40 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 11 хв
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (2)
348,72
Економія: -39,33 грн
309,39 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Словацького, 2
Всього: упаковка (1)
319,00 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
Всього: упаковка (1)
347,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
321,50 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 30
Всього: упаковка (1)
319,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (2)
391,99
Економія: -82,60 грн
309,39 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (189)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
327,50 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 11 хв
Львів, просп. Свободи, 33
Всього: упаковка (1)
319,00 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (1)
369,44
Економія: -51,04 грн
318,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (2)
368,04
Економія: -43,58 грн
324,46 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Городоцька, 3
Всього: упаковка (1)
319,00 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 26 хв
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (3)
348,40
Економія: -39,01 грн
309,39 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (2)
379,99
Економія: -70,60 грн
309,39 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
Всього: упаковка (1)
319,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (2)
420,99
Економія: -111,60 грн
309,39 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (1)
321,50 грн