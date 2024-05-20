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Анзибел® пастилки блістер зі смаком ментолу, №30 - Одеса (115553) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 238 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Одеса, вул. Воробйова Академіка, 5-Г
Всього: блістер (2)
192,90 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 39/4
Всього: упаковка (1), блістер (1)
336,20
Економія: -105,20 грн
231,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (2), блістер (2)
225,33
Економія: -16,38 грн
208,95 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
Всього: упаковка (2)
239,00 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Одеса, вул. Бугаївська, 21-В
Всього: упаковка (1)
249,73 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
Всього: упаковка (1)
241,00 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Одеса, вул. Колонтаївська, 12
Всього: упаковка (2)
200,70 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: пастилки (20)
247,82
Економія: -45,05 грн
202,77 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
Всього: пастилки (20)
204,30 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 25
Всього: упаковка (1)
219,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 29
Всього: упаковка (3)
225,30
Економія: -34,00 грн
191,30 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: упаковка (2)
299,99
Економія: -67,77 грн
232,22 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Одеса, вул. Пастера, 14
Всього: упаковка (1)
181,96 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Одеса, вул. Михайлівська, 8/4
Всього: пастилки (20)
227,00 грн
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Одеса, вул. Дворянська, 28
Всього: упаковка (2)
245,17
Економія: -33,08 грн
212,09 грн
Аптека ніжних цін
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (1)
208,44
Економія: -19,07 грн
189,37 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (2)
207,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (1)
245,04
Економія: -53,74 грн
191,30 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: пастилки (10)
247,99
Економія: -15,77 грн
232,22 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Всього: упаковка (1), блістер (2)
248,19
Економія: -58,65 грн
189,54 грн