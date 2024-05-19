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Анзибел® пастилки блістер зі смаком ментолу, №30 - Львів (115553) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 255 аптеках
Аптека нц
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Відчинено Зачиняється за 11 хв
Львів, вул. Городоцька, 59
Всього: упаковка (1)
259,58
Економія: -35,02 грн
224,56 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
227,45 грн
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
227,59
Економія: -1,01 грн
226,58 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: пастилки (20)
230,80
Економія: -27,84 грн
202,96 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
Всього: упаковка (1)
226,37 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 11 хв
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (1)
260,99
Економія: -28,77 грн
232,22 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Словацького, 2
Всього: упаковка (1)
239,00 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
Всього: упаковка (1)
207,54 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
206,66 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 11 хв
Львів, вул. Шпитальна, 11
Всього: упаковка (1)
336,40
Економія: -105,40 грн
231,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 30
Всього: упаковка (1)
239,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (1)
292,99
Економія: -60,77 грн
232,22 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (1)
263,99
Економія: -31,77 грн
232,22 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 11 хв
Львів, просп. Свободи, 33
Всього: упаковка (1)
239,00 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (5)
189,58
Економія: -9,08 грн
180,50 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (2)
336,40
Економія: -105,40 грн
231,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (1), блістер (1)
251,11
Економія: -48,58 грн
202,53 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Городоцька, 3
Всього: упаковка (1)
239,00 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 26 хв
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (2)
254,99
Економія: -22,77 грн
232,22 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (2)
299,99
Економія: -67,77 грн
232,22 грн