Анзибел® пастилки блістер зі смаком ментолу, №30 - Харків (115553) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 179 аптеках
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1), блістер (1)
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
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Харків, пл. Захисників України, 7/8
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Аптека низькі ціни №1
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Всього: блістер (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
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Всього: пастилки (20)
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Харків, пл. Захисників України, 7/8
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1), блістер (1)
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Харків, пл. Захисників України, 7/8
Економна аптека
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Всього: пастилки (20)
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Харків, вул. Молочна, 1
Аптека копійка
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Всього: упаковка (6)
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Аптека 9-1-1
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Всього: блістер (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Гагаріна, 26
Аптека ваш консультант
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Гагаріна, 41/2
Аптека 9-1-1
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Всього: блістер (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Аптека копійка
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Машинобудівників, 1
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 56 хв
Харків, вул. Сумська, 69
Аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено
Харків, просп. Незалежності, 13