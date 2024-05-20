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Анзибел® пастилки блістер зі смаком меду та лимону, №30 - Одеса (115550) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 237 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Одеса, вул. Воробйова Академіка, 5-Г
Всього: упаковка (1)
216,20 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 39/4
Всього: упаковка (1)
335,30
Економія: -105,10 грн
230,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (2), блістер (2)
253,58
Економія: -33,37 грн
220,21 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
Всього: упаковка (1)
248,20 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Одеса, вул. Бугаївська, 21-В
Всього: пастилки (10)
244,73 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
Всього: упаковка (2)
264,00 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Одеса, вул. Колонтаївська, 12
Всього: упаковка (2)
221,00 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (1), блістер (1)
250,63
Економія: -52,44 грн
198,19 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
Всього: упаковка (4)
246,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 25
Всього: упаковка (1)
200,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 29
Всього: упаковка (3)
225,30
Економія: -27,11 грн
198,19 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: пастилки (10)
297,99
Економія: -66,62 грн
231,37 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Одеса, вул. Пастера, 14
Всього: блістер (2)
209,90 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Одеса, вул. Михайлівська, 8/4
Всього: упаковка (1)
256,60 грн
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Одеса, вул. Дворянська, 28
Всього: упаковка (3)
246,18
Економія: -33,21 грн
212,97 грн
Аптека ніжних цін
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (180)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
244,60 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (2)
221,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (1), блістер (2)
232,16
Економія: -33,97 грн
198,19 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (1)
269,99
Економія: -38,62 грн
231,37 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Всього: пастилки (20)
267,39
Економія: -56,15 грн
211,24 грн