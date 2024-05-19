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Анзибел® пастилки блістер зі смаком меду та лимону, №30 - Львів (115550) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 258 аптеках
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
Всього: упаковка (1)
238,00 грн
Аптека нц
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Відчинено Зачиняється за 11 хв
Львів, вул. Городоцька, 59
Всього: упаковка (1)
283,10
Економія: -38,20 грн
244,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: блістер (2)
200,90 грн
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
257,01
Економія: -4,27 грн
252,74 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
244,60 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
Всього: упаковка (2)
226,01 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 11 хв
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (1)
258,99
Економія: -27,62 грн
231,37 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Словацького, 2
Всього: упаковка (1)
238,00 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
Всього: упаковка (2)
226,01 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
226,22 грн
Swiss pharmacy
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
Всього: упаковка (1)
220,19 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 11 хв
Львів, вул. Шпитальна, 11
Всього: блістер (2)
335,30
Економія: -105,10 грн
230,20 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 30
Всього: упаковка (1)
238,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (1)
294,99
Економія: -63,62 грн
231,37 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: пастилки (20)
283,99
Економія: -52,62 грн
231,37 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 11 хв
Львів, просп. Свободи, 33
Всього: пастилки (10)
238,00 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (2)
211,64
Економія: -10,14 грн
201,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
244,60 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Городоцька, 3
Всього: упаковка (1)
238,00 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 26 хв
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (1)
254,99
Економія: -23,62 грн
231,37 грн