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Анзибел® пастилки блістер зі смаком меду та лимону, №30 - Харків (115550) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 189 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Всього: упаковка (1)
222,25 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (1)
251,36
Економія: -58,19 грн
193,17 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (85)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
245,00 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1), блістер (2)
216,48 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1)
215,97 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 56 хв
Харків, вул. Сумська, 6
Всього: блістер (1)
320,60
Економія: -90,20 грн
230,40 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (2)
262,99
Економія: -31,60 грн
231,39 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється за 56 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: пастилки (20)
236,44 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (85)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
245,00 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Молочна, 1
Всього: упаковка (1)
214,19 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (4)
268,77
Економія: -80,17 грн
188,60 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (2), блістер (1)
260,46 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (2)
223,44 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
Всього: упаковка (1)
221,55 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
Всього: блістер (2)
202,53 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Гагаріна, 26
Всього: упаковка (1)
254,99
Економія: -23,60 грн
231,39 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 137
Всього: упаковка (3)
247,50 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 56 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-А
Всього: упаковка (1)
304,60
Економія: -71,60 грн
233,00 грн
Аптека ваш консультант
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Гагаріна, 41/2
Всього: упаковка (3)
225,39 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: блістер (2)
230,40 грн