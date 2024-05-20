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Анзибел® пастилки блістер, №30 - Одеса (115548) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 207 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Одеса, вул. Воробйова Академіка, 5-Г
Всього: упаковка (1)
199,64 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
Всього: блістер (2)
247,95 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (216)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
244,60 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
Всього: упаковка (1)
236,10 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
Всього: упаковка (1)
240,90 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Одеса, вул. Колонтаївська, 12
Всього: упаковка (1)
206,70 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (1), блістер (1)
260,35
Економія: -64,27 грн
196,08 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 25
Всього: блістер (2)
212,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 29
Всього: упаковка (2), блістер (2)
225,61
Економія: -29,53 грн
196,08 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: упаковка (216)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
244,60 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Одеса, вул. Пастера, 12
Всього: упаковка (1)
204,21 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Одеса, вул. Пастера, 14
Всього: упаковка (1), блістер (2)
196,05 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Одеса, вул. Михайлівська, 8/4
Всього: упаковка (1)
227,00 грн
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Одеса, вул. Дворянська, 28
Всього: пастилки (20)
285,86
Економія: -38,57 грн
247,29 грн
Аптека ніжних цін
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (1)
239,24
Економія: -41,69 грн
197,55 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (1)
197,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (1)
232,48
Економія: -36,40 грн
196,08 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (216)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
244,60 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Всього: упаковка (2), блістер (2)
248,53
Економія: -43,08 грн
205,45 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Одеса, вул. Пастера, 36
Всього: пастилки (20)
204,80 грн