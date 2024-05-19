Всі аптеки України
ATC-класифікаціяЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУПРЕПАРАТИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ЗАХВОРЮВАНЬ ГОРЛАПРЕПАРАТИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ЗАХВОРЮВАНЬ ГОРЛААнтисептикиРізні антисептикиАнзибел®Ціни в аптеках

Анзибел® пастилки блістер, №30 - Львів (115548) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 173 аптеках
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
Всього: пастилки (10)
239,00 грн
Аптека нц
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 11 хв
Львів, вул. Городоцька, 59
Всього: упаковка (1)
242,22
Економія: -32,68 грн
209,54 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (2)
203,03 грн
Аптека сальве
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
256,85
Економія: -4,01 грн
252,84 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: пастилки (20)
233,68
Економія: -31,71 грн
201,97 грн
Пульс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
Всього: упаковка (1)
228,31 грн
Аптека бам
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 11 хв
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (183)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
244,60 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Словацького, 2
Всього: пастилки (20)
239,00 грн
Пульс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
Всього: упаковка (1)
207,55 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
206,63 грн
Swiss pharmacy
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
Всього: упаковка (1)
250,43 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 11 хв
Львів, вул. Шпитальна, 11
Всього: блістер (2)
337,00
Економія: -106,90 грн
230,10 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 30
Всього: упаковка (1)
239,00 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (183)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
244,60 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (183)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
244,60 грн
D.s.
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 11 хв
Львів, просп. Свободи, 33
Всього: пастилки (20)
239,00 грн
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (1), блістер (2)
211,64
Економія: -10,14 грн
201,50 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (1), блістер (1)
337,00
Економія: -106,90 грн
230,10 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (183)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
244,60 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Городоцька, 3
Всього: упаковка (1)
239,00 грн