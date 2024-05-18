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Анзибел® пастилки блістер, №30 - Харків (115548) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 345 аптеках
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 57 хв
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
Всього: блістер (1)
173,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Всього: упаковка (1)
203,92 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: пастилки (20)
248,26
Економія: -76,34 грн
171,92 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (5), блістер (1)
205,86 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
Всього: блістер (2)
182,61 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 57 хв
Харків, вул. Дарвіна, 1
Всього: упаковка (1), блістер (2)
196,08 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (1), блістер (2)
245,42
Економія: -102,99 грн
142,43 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Всього: упаковка (2), блістер (1)
190,68 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (5), блістер (1)
168,39 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1), блістер (1)
181,92 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1)
163,08 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється за 57 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
309,60
Економія: -75,90 грн
233,70 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: пастилки (20)
242,99
Економія: -17,05 грн
225,94 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (1)
173,34 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
Всього: блістер (2)
260,16 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється за 57 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
208,86 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (2)
225,81
Економія: -44,07 грн
181,74 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
Всього: блістер (2)
173,91 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
Всього: упаковка (1), блістер (2)
246,18 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (1), блістер (2)
183,93 грн