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Фірмагон (Firmagon
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Фірмагон (Firmagon
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Зачиняється о 20:00
Павлоград, вул. Бочарника Дмитри, 12-Д
162.9 км
Фірмагон порошок для приготування ін'єкційного розчину 120 мг флакон №2
Феррінг Інтернешнл Сентер
14886,10
грн
Забрати 22.04 після 15:00
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Тернівка, вул. Харківська, 26/7
163.6 км
Фірмагон порошок для приготування ін'єкційного розчину 120 мг флакон №2
Феррінг Інтернешнл Сентер
14886,10
грн
Забрати 22.04 після 14:00
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Павлоград, вул. Центральна, 41
164.3 км
Фірмагон порошок для приготування ін'єкційного розчину 120 мг флакон №2
Феррінг Інтернешнл Сентер
14886,10
грн
Забрати 22.04 після 15:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Тернівка, вул. Харківська, 26-А
164.3 км
Фірмагон порошок для приготування ін'єкційного розчину 120 мг флакон №2
Феррінг Інтернешнл Сентер
14886,10
грн
Забрати 22.04 після 14:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Павлоград, вул. Центральна, 70/1
164.4 км
Фірмагон порошок для приготування ін'єкційного розчину 120 мг флакон №2
Феррінг Інтернешнл Сентер
14886,10
грн
Забрати 22.04 після 13:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Павлоград, вул. Шевченка, 128
164.9 км
Фірмагон порошок для приготування ін'єкційного розчину 120 мг флакон №2
Феррінг Інтернешнл Сентер
14886,10
грн
Забрати 22.04 після 13:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Павлоград, вул. Незалежності, 166/1
165.0 км
Фірмагон порошок для приготування ін'єкційного розчину 120 мг флакон №2
Феррінг Інтернешнл Сентер
14886,10
грн
Забрати 22.04 після 13:00
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Павлоград, вул. Незалежності, 164
165.0 км
Фірмагон порошок для приготування ін'єкційного розчину 120 мг флакон №2
Феррінг Інтернешнл Сентер
14886,10
грн
Забрати 22.04 після 13:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Павлоград, просп. Шахтобудівників, 3-Б
165.3 км
Фірмагон порошок для приготування ін'єкційного розчину 120 мг флакон №2
Феррінг Інтернешнл Сентер
14886,10
грн
Забрати 22.04 після 18:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Самар, вул. Гетьманська, 48-В
166.1 км
Фірмагон порошок для приготування ін'єкційного розчину 120 мг флакон №2
Феррінг Інтернешнл Сентер
14886,10
грн
Забрати 22.04 після 16:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Самар, вул. Гетьманська, 38
166.5 км
Фірмагон порошок для приготування ін'єкційного розчину 120 мг флакон №2
Феррінг Інтернешнл Сентер
14886,10
грн
Забрати 22.04 після 16:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Самар, вул. Гетьманська, 34
166.7 км
Фірмагон порошок для приготування ін'єкційного розчину 120 мг флакон №2
Феррінг Інтернешнл Сентер
14886,10
грн
Забрати 22.04 після 15:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Самар, вул. Гетьманська, 35
166.8 км
Фірмагон порошок для приготування ін'єкційного розчину 120 мг флакон №2
Феррінг Інтернешнл Сентер
14886,10
грн
Забрати 22.04 після 15:00
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Самар, вул. Гетьманська, 35
166.8 км
Фірмагон порошок для приготування ін'єкційного розчину 120 мг флакон №2
Феррінг Інтернешнл Сентер
14886,10
грн
Забрати 22.04 після 15:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Самар, вул. Гідності, 19-А
167.0 км
Фірмагон порошок для приготування ін'єкційного розчину 120 мг флакон №2
Феррінг Інтернешнл Сентер
14886,10
грн
Забрати 22.04 після 15:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Самар, вул. Гідності, 50
167.0 км
Фірмагон порошок для приготування ін'єкційного розчину 120 мг флакон №2
Феррінг Інтернешнл Сентер
14886,10
грн
Забрати 22.04 після 14:00
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Самар, вул. Гетьманська, 19
167.4 км
Фірмагон порошок для приготування ін'єкційного розчину 120 мг флакон №2
Феррінг Інтернешнл Сентер
14886,10
грн
Забрати 22.04 після 15:00
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Павлоград, вул. Західнодонбаська, 28/2
167.7 км
Фірмагон порошок для приготування ін'єкційного розчину 120 мг флакон №2
Феррінг Інтернешнл Сентер
14886,10
грн
Забрати 22.04 після 19:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Павлоград, вул. Верстатобудівельників, 5-Б
168.1 км
Фірмагон порошок для приготування ін'єкційного розчину 120 мг флакон №2
Феррінг Інтернешнл Сентер
14886,10
грн
Забрати 22.04 після 14:00
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Павлоград, вул. Верстатобудівельників, 8/1
168.2 км
Фірмагон порошок для приготування ін'єкційного розчину 120 мг флакон №2
Феррінг Інтернешнл Сентер
14886,10
грн
Забрати 22.04 після 13:00
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