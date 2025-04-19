Львів (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках у Львів
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Галицька, 19
1.0 км
Марвелон® таблетки блістер №63
Organon Central East Gmbh
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Любінська, 96
3.4 км
Марвелон® таблетки блістер №63
Organon Central East Gmbh
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Володимира Великого, 61
3.5 км
Марвелон® таблетки блістер №63
Organon Central East Gmbh
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Червоної Калини, 64
6.1 км
Марвелон® таблетки блістер №63
Organon Central East Gmbh
1409,91
Економія при броні: -58,27 грн
В містах поряд
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Золочів, вул. Бандери Степана, 1-А
63.6 км
Марвелон® таблетки блістер №63
Organon Central East Gmbh
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Рогатин, пл. Роксолани, 28-А
64.0 км
Марвелон® таблетки блістер №63
Organon Central East Gmbh
1368,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Рогатин, пл. Роксолани, 30
64.0 км
Марвелон® таблетки блістер №63
Organon Central East Gmbh
1368,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Рогатин, вул. Галицька, 56-А
64.1 км
Марвелон® таблетки блістер №63
Organon Central East Gmbh
1368,10 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Шептицький, вул. Сокальська, 10
64.3 км
Марвелон® таблетки блістер №63
Organon Central East Gmbh
1511,86
Економія при броні: -58,59 грн
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Стрий, вул. Хмельницького Богдана, 21
65.6 км
Марвелон® таблетки блістер №63
Organon Central East Gmbh
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Трускавець, вул. Стебницька, 43-А
71.7 км
Марвелон® таблетки блістер №63
Organon Central East Gmbh
1364,00
Економія при броні: -40,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Сокаль, вул. Тартаківська, 5
73.7 км
Марвелон® таблетки блістер №63
Organon Central East Gmbh
1491,84
Економія при броні: -62,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Бурштин, вул. Калуська, 6
78.8 км
Марвелон® таблетки блістер №63
Organon Central East Gmbh
1368,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Бурштин, вул. Калуська, 18
78.8 км
Марвелон® таблетки блістер №63
Organon Central East Gmbh
1368,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Бережани, вул. Хмельницького Богдана, 52-А
78.9 км
Марвелон® таблетки блістер №63
Organon Central East Gmbh
1368,10 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бережани, вул. Бандери Степана, 16-Д
79.1 км
Марвелон® таблетки блістер №63
Organon Central East Gmbh
1368,10 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Бережани, вул. Бандери Степана, 12
79.2 км
Марвелон® таблетки блістер №63
Organon Central East Gmbh
1368,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бережани, пл. Ринок, 20
79.6 км
Марвелон® таблетки блістер №63
Organon Central East Gmbh
1368,10 грн
Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Болехів, пл. Франка Івана, 6/8
86.7 км
Марвелон® таблетки блістер №63
Organon Central East Gmbh
1368,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Болехів, пл. Франка Івана, 6
86.7 км
Марвелон® таблетки блістер №63
Organon Central East Gmbh
1368,10 грн