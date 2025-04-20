Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 196 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 19 хв
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Інфларакс мазь туба 25 г №1
Корпорація Здоров'я
130,60 грн
Інфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорація Здоров'я
198,66
Економія при броні: -3,66 грн
Інфларакс мазь туба 100 г №1
Корпорація Здоров'я
392,03
Економія при броні: -65,03 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 19 хв
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
2.2 км
Інфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорація Здоров'я
214,00
Економія при броні: -34,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
2.2 км
Інфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 19 хв
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Інфларакс мазь туба 25 г №1
Корпорація Здоров'я
130,60 грн
Інфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорація Здоров'я
222,91
Економія при броні: -18,06 грн
Інфларакс мазь туба 100 г №1
Корпорація Здоров'я
328,30 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється за 19 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Інфларакс мазь туба 25 г №1
Корпорація Здоров'я
130,60 грн
Інфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорація Здоров'я
237,04
Економія при броні: -12,85 грн
Інфларакс мазь туба 100 г №1
Корпорація Здоров'я
328,30 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
Інфларакс мазь туба 25 г №1
Корпорація Здоров'я
Інфларакс мазь туба 100 г №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Інфларакс мазь туба 25 г №1
Корпорація Здоров'я
130,60
Економія при броні: -9,90 грн
Інфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорація Здоров'я
241,20
Економія при броні: -37,80 грн
Інфларакс мазь туба 100 г №1
Корпорація Здоров'я
328,30 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Інфларакс мазь туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
84,55
Економія при броні: -9,55 грн
Інфларакс мазь туба 25 г №1
Корпорація Здоров'я
124,00
Економія при броні: -11,00 грн
Інфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорація Здоров'я
214,00
Економія при броні: -18,00 грн
Інфларакс мазь туба 100 г №1
Корпорація Здоров'я
374,36
Економія при броні: -42,36 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 19 хв
Запоріжжя, вул. Українська, 42
2.6 км
Інфларакс мазь туба 100 г №1
Корпорація Здоров'я
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 19 хв
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Інфларакс мазь туба 25 г №1
Корпорація Здоров'я
130,60 грн
Інфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорація Здоров'я
214,00
Економія при броні: -19,00 грн
Інфларакс мазь туба 100 г №1
Корпорація Здоров'я
377,00
Економія при броні: -29,00 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється за 19 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Інфларакс мазь туба 25 г №1
Корпорація Здоров'я
128,30
Економія при броні: -7,60 грн
Інфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорація Здоров'я
216,30
Економія при броні: -12,90 грн
Інфларакс мазь туба 100 г №1
Корпорація Здоров'я
374,30
Економія при броні: -16,50 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 19 хв
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
2.7 км
Інфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 19 хв
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Інфларакс мазь туба 25 г №1
Корпорація Здоров'я
130,60 грн
Інфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорація Здоров'я
233,22
Економія при броні: -8,87 грн
Інфларакс мазь туба 100 г №1
Корпорація Здоров'я
328,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 19 хв
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
Інфларакс мазь туба 25 г №1
Корпорація Здоров'я
130,60
Економія при броні: -9,90 грн
Інфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорація Здоров'я
230,20
Економія при броні: -26,80 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 19 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Інфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 19 хв
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Інфларакс мазь туба 25 г №1
Корпорація Здоров'я
130,60 грн
Інфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорація Здоров'я
239,28
Економія при броні: -34,41 грн
Інфларакс мазь туба 100 г №1
Корпорація Здоров'я
328,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 19 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Інфларакс мазь туба 25 г №1
Корпорація Здоров'я
130,60 грн
Інфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорація Здоров'я
243,51
Економія при броні: -58,83 грн
Інфларакс мазь туба 100 г №1
Корпорація Здоров'я
328,30 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 19 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Інфларакс мазь туба 25 г №1
Корпорація Здоров'я
130,60 грн
Інфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорація Здоров'я
224,04
Економія при броні: -26,58 грн
Інфларакс мазь туба 100 г №1
Корпорація Здоров'я
328,30 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Інфларакс мазь туба 25 г №1
Корпорація Здоров'я
130,60 грн
Інфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорація Здоров'я
198,66
Економія при броні: -18,66 грн
Інфларакс мазь туба 100 г №1
Корпорація Здоров'я
328,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 19 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Інфларакс мазь туба 25 г №1
Корпорація Здоров'я
130,60 грн
Інфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорація Здоров'я
195,77
Економія при броні: -14,55 грн
Інфларакс мазь туба 100 г №1
Корпорація Здоров'я
328,30 грн