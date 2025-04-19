Львів (адресу не вказано)
Доступно в 185 аптеках у Львів
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 57 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
0.3 км
Інфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорація Здоров'я
Інфларакс мазь туба 100 г №1
Корпорація Здоров'я
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Інфларакс мазь туба 25 г №1
Корпорація Здоров'я
130,60 грн
Інфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорація Здоров'я
230,00
Економія при броні: -33,41 грн
Інфларакс мазь туба 100 г №1
Корпорація Здоров'я
398,60 грн
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
0.4 км
Інфларакс мазь туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Інфларакс мазь туба 25 г №1
Корпорація Здоров'я
Інфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорація Здоров'я
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Інфларакс мазь туба 25 г №1
Корпорація Здоров'я
130,60
Економія при броні: -14,00 грн
Інфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорація Здоров'я
202,60
Економія при броні: -2,70 грн
Інфларакс мазь туба 100 г №1
Корпорація Здоров'я
398,60 грн
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
0.5 км
Інфларакс мазь туба 25 г №1
Корпорація Здоров'я
Інфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
Інфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорація Здоров'я
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 57 хв
Львів, вул. Шпитальна, 30
0.7 км
Інфларакс мазь туба 25 г №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 57 хв
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Інфларакс мазь туба 25 г №1
Корпорація Здоров'я
Інфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорація Здоров'я
Інфларакс мазь туба 100 г №1
Корпорація Здоров'я
398,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Інфларакс мазь туба 25 г №1
Корпорація Здоров'я
128,30
Економія при броні: -11,70 грн
Інфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорація Здоров'я
Інфларакс мазь туба 100 г №1
Корпорація Здоров'я
398,60 грн
D.s.
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Львів, просп. Свободи, 33
0.7 км
Інфларакс мазь туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Інфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорація Здоров'я
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Інфларакс мазь туба 25 г №1
Корпорація Здоров'я
130,60 грн
Інфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорація Здоров'я
237,72
Економія при броні: -30,28 грн
Інфларакс мазь туба 100 г №1
Корпорація Здоров'я
398,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Інфларакс мазь туба 25 г №1
Корпорація Здоров'я
130,60 грн
Інфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорація Здоров'я
243,88
Економія при броні: -30,60 грн
Інфларакс мазь туба 100 г №1
Корпорація Здоров'я
398,60 грн
D.s.
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Львів, вул. Городоцька, 3
0.8 км
Інфларакс мазь туба 25 г №1
Корпорація Здоров'я
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:15
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Інфларакс мазь туба 25 г №1
Корпорація Здоров'я
Інфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорація Здоров'я
Інфларакс мазь туба 100 г №1
Корпорація Здоров'я
398,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Інфларакс мазь туба 25 г №1
Корпорація Здоров'я
Інфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорація Здоров'я
226,30
Економія при броні: -26,40 грн
Інфларакс мазь туба 100 г №1
Корпорація Здоров'я
398,50
Економія при броні: -48,60 грн
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 57 хв
Львів, вул. Сахарова Академіка, 4
0.8 км
Інфларакс мазь туба 25 г №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Інфларакс мазь туба 25 г №1
Корпорація Здоров'я
128,40
Економія при броні: -11,80 грн
Інфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорація Здоров'я
Інфларакс мазь туба 100 г №1
Корпорація Здоров'я
398,60 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
0.8 км
Інфларакс мазь туба 25 г №1
Корпорація Здоров'я
Інфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорація Здоров'я
Інфларакс мазь туба 100 г №1
Корпорація Здоров'я
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.8 км
Інфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорація Здоров'я
Інфларакс мазь туба 100 г №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Інфларакс мазь туба 25 г №1
Корпорація Здоров'я
128,40
Економія при броні: -11,80 грн
Інфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорація Здоров'я
Інфларакс мазь туба 100 г №1
Корпорація Здоров'я