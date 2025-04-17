Київ (адресу не вказано)
Доступно в 684 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Інфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорація Здоров'я
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Інфларакс мазь туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Інфларакс мазь туба 25 г №1
Корпорація Здоров'я
Інфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорація Здоров'я
Інфларакс мазь туба 100 г №1
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Інфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорація Здоров'я
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Інфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
Інфларакс мазь туба 25 г №1
Корпорація Здоров'я
130,60
Економія при броні: -11,90 грн
Інфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорація Здоров'я
230,30
Економія при броні: -25,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Інфларакс мазь туба 25 г №1
Корпорація Здоров'я
128,30
Економія при броні: -9,60 грн
Інфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорація Здоров'я
Інфларакс мазь туба 100 г №1
Корпорація Здоров'я
398,60 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Інфларакс мазь туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
89,17
Економія при броні: -13,55 грн
Інфларакс мазь туба 25 г №1
Корпорація Здоров'я
137,13
Економія при броні: -20,84 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Інфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
Інфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорація Здоров'я
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Інфларакс мазь туба 25 г №1
Корпорація Здоров'я
137,13
Економія при броні: -20,84 грн
Інфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорація Здоров'я
245,77
Економія при броні: -37,35 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Інфларакс мазь туба 25 г №1
Корпорація Здоров'я
130,60 грн
Інфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорація Здоров'я
228,90
Економія при броні: -22,74 грн
Інфларакс мазь туба 100 г №1
Корпорація Здоров'я
398,60 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 33 хв
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Інфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорація Здоров'я
Інфларакс мазь туба 100 г №1
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
Інфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорація Здоров'я
Інфларакс мазь туба 100 г №1
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Інфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Інфларакс мазь туба 25 г №1
Корпорація Здоров'я
130,60 грн
Інфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорація Здоров'я
230,30 грн
Інфларакс мазь туба 100 г №1
Корпорація Здоров'я
398,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Інфларакс мазь туба 25 г №1
Корпорація Здоров'я
130,60
Економія при броні: -11,90 грн
Інфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорація Здоров'я
Інфларакс мазь туба 100 г №1
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
Інфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
Інфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
1.3 км
Інфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Інфларакс мазь туба 25 г №1
Корпорація Здоров'я
130,60 грн
Інфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорація Здоров'я
239,80
Економія при броні: -11,69 грн
Інфларакс мазь туба 100 г №1
Корпорація Здоров'я
398,60 грн