Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 158 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Інфларакс мазь туба 25 г №1
Корпорація Здоров'я
130,60 грн
Інфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорація Здоров'я
230,30 грн
Інфларакс мазь туба 100 г №1
Корпорація Здоров'я
398,60 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Інфларакс мазь туба 25 г №1
Корпорація Здоров'я
130,60 грн
Інфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорація Здоров'я
198,81
Економія при броні: -18,62 грн
Інфларакс мазь туба 100 г №1
Корпорація Здоров'я
398,60 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Інфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорація Здоров'я
Інфларакс мазь туба 100 г №1
Корпорація Здоров'я
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Інфларакс мазь туба 25 г №1
Корпорація Здоров'я
130,60 грн
Інфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорація Здоров'я
198,66
Економія при броні: -16,66 грн
Інфларакс мазь туба 100 г №1
Корпорація Здоров'я
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Інфларакс мазь туба 25 г №1
Корпорація Здоров'я
130,60 грн
Інфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорація Здоров'я
228,90
Економія при броні: -11,38 грн
Інфларакс мазь туба 100 г №1
Корпорація Здоров'я
398,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Інфларакс мазь туба 25 г №1
Корпорація Здоров'я
130,60 грн
Інфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорація Здоров'я
240,33
Економія при броні: -43,34 грн
Інфларакс мазь туба 100 г №1
Корпорація Здоров'я
398,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Інфларакс мазь туба 25 г №1
Корпорація Здоров'я
130,60 грн
Інфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорація Здоров'я
222,48
Економія при броні: -25,56 грн
Інфларакс мазь туба 100 г №1
Корпорація Здоров'я
398,60 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 18-Б
0.8 км
Інфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорація Здоров'я
Інфларакс мазь туба 100 г №1
Корпорація Здоров'я
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Інфларакс мазь туба 25 г №1
Корпорація Здоров'я
130,60 грн
Інфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорація Здоров'я
226,58
Економія при броні: -29,66 грн
Інфларакс мазь туба 100 г №1
Корпорація Здоров'я
398,60 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 30-А
0.9 км
Інфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Інфларакс мазь туба 25 г №1
Корпорація Здоров'я
128,40
Економія при броні: -12,20 грн
Інфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорація Здоров'я
Інфларакс мазь туба 100 г №1
Корпорація Здоров'я
398,60 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Інфларакс мазь туба 25 г №1
Корпорація Здоров'я
130,60 грн
Інфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорація Здоров'я
235,55
Економія при броні: -38,63 грн
Інфларакс мазь туба 100 г №1
Корпорація Здоров'я
398,60 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Інфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорація Здоров'я
Інфларакс мазь туба 100 г №1
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Інфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорація Здоров'я
Інфларакс мазь туба 100 г №1
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Інфларакс мазь туба 25 г №1
Корпорація Здоров'я
130,60 грн
Інфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорація Здоров'я
211,37
Економія при броні: -23,62 грн
Інфларакс мазь туба 100 г №1
Корпорація Здоров'я
398,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Інфларакс мазь туба 25 г №1
Корпорація Здоров'я
Інфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорація Здоров'я
198,60
Економія при броні: -0,40 грн
Інфларакс мазь туба 100 г №1
Корпорація Здоров'я
398,60 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Інфларакс мазь туба 25 г №1
Корпорація Здоров'я
130,60 грн
Інфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорація Здоров'я
201,53
Економія при броні: -13,78 грн
Інфларакс мазь туба 100 г №1
Корпорація Здоров'я
398,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Інфларакс мазь туба 25 г №1
Корпорація Здоров'я
130,60 грн
Інфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорація Здоров'я
243,32
Економія при броні: -46,31 грн
Інфларакс мазь туба 100 г №1
Корпорація Здоров'я
398,60 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Інфларакс мазь туба 25 г №1
Корпорація Здоров'я
122,70
Економія при броні: -6,50 грн
Інфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорація Здоров'я
198,50
Економія при броні: -0,30 грн
Інфларакс мазь туба 100 г №1
Корпорація Здоров'я
398,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Інфларакс мазь туба 25 г №1
Корпорація Здоров'я
130,60 грн
Інфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорація Здоров'я
210,16
Економія при броні: -13,31 грн
Інфларакс мазь туба 100 г №1
Корпорація Здоров'я
398,60 грн