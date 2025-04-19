Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 228 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Інфларакс мазь туба 25 г №1
Корпорація Здоров'я
130,60 грн
Інфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорація Здоров'я
225,89
Економія при броні: -26,35 грн
Інфларакс мазь туба 100 г №1
Корпорація Здоров'я
398,60 грн
Нє болєй
Зачинено
Відчиняється за 2 хв
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Інфларакс мазь туба 25 г №1
Корпорація Здоров'я
130,60 грн
Інфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорація Здоров'я
240,14
Економія при броні: -40,60 грн
Інфларакс мазь туба 100 г №1
Корпорація Здоров'я
398,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 2 хв
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Інфларакс мазь туба 25 г №1
Корпорація Здоров'я
130,60 грн
Інфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорація Здоров'я
246,05
Економія при броні: -17,08 грн
Інфларакс мазь туба 100 г №1
Корпорація Здоров'я
398,60 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 2 хв
Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
2.0 км
Інфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорація Здоров'я
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється за 2 хв
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Інфларакс мазь туба 25 г №1
Корпорація Здоров'я
122,60
Економія при броні: -7,00 грн
Інфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорація Здоров'я
Інфларакс мазь туба 100 г №1
Корпорація Здоров'я
391,70
Економія при броні: -39,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
3.2 км
Інфларакс мазь туба 25 г №1
Корпорація Здоров'я
Інфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорація Здоров'я
Нє болєй
Зачинено
Відчиняється за 2 хв
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Інфларакс мазь туба 25 г №1
Корпорація Здоров'я
130,60 грн
Інфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорація Здоров'я
236,39
Економія при броні: -43,34 грн
Інфларакс мазь туба 100 г №1
Корпорація Здоров'я
398,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 2 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Інфларакс мазь туба 25 г №1
Корпорація Здоров'я
130,60 грн
Інфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорація Здоров'я
239,89
Економія при броні: -42,40 грн
Інфларакс мазь туба 100 г №1
Корпорація Здоров'я
398,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Інфларакс мазь туба 25 г №1
Корпорація Здоров'я
128,30
Економія при броні: -12,70 грн
Інфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорація Здоров'я
Інфларакс мазь туба 100 г №1
Корпорація Здоров'я
398,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 2 хв
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Інфларакс мазь туба 25 г №1
Корпорація Здоров'я
130,60 грн
Інфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорація Здоров'я
244,17
Економія при броні: -40,47 грн
Інфларакс мазь туба 100 г №1
Корпорація Здоров'я
398,60 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
Інфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 2 хв
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Інфларакс мазь туба 25 г №1
Корпорація Здоров'я
130,60 грн
Інфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорація Здоров'я
242,97
Економія при броні: -32,10 грн
Інфларакс мазь туба 100 г №1
Корпорація Здоров'я
398,60 грн
Нє болєй
Зачинено
Відчиняється за 2 хв
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Інфларакс мазь туба 25 г №1
Корпорація Здоров'я
130,60 грн
Інфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорація Здоров'я
239,50
Економія при броні: -29,88 грн
Інфларакс мазь туба 100 г №1
Корпорація Здоров'я
398,60 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Інфларакс мазь туба 25 г №1
Корпорація Здоров'я
130,60 грн
Інфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорація Здоров'я
235,91
Економія при броні: -38,74 грн
Інфларакс мазь туба 100 г №1
Корпорація Здоров'я
398,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Інфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорація Здоров'я
242,01
Економія при броні: -35,26 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
Інфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорація Здоров'я
Інфларакс мазь туба 100 г №1
Корпорація Здоров'я
Нє болєй
Зачинено
Відчиняється за 2 хв
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Інфларакс мазь туба 25 г №1
Корпорація Здоров'я
130,60 грн
Інфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорація Здоров'я
237,77
Економія при броні: -23,87 грн
Інфларакс мазь туба 100 г №1
Корпорація Здоров'я
398,60 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 2 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
3.5 км
Інфларакс мазь туба 25 г №1
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 2 хв
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 85-А
3.6 км
Інфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорація Здоров'я
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється за 2 хв
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Інфларакс мазь туба 25 г №1
Корпорація Здоров'я
130,60 грн
Інфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорація Здоров'я
239,17
Економія при броні: -29,55 грн
Інфларакс мазь туба 100 г №1
Корпорація Здоров'я
398,60 грн