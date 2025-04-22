Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 84 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Інфларакс мазь туба 25 г №1
Корпорація Здоров'я
Інфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорація Здоров'я
226,30
Економія при броні: -18,30 грн
Інфларакс мазь туба 100 г №1
Корпорація Здоров'я
398,50
Економія при броні: -43,60 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Інфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорація Здоров'я
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
Інфларакс мазь туба 25 г №1
Корпорація Здоров'я
128,48
Економія при броні: -3,85 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.2 км
Інфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Інфларакс мазь туба 25 г №1
Корпорація Здоров'я
128,30
Економія при броні: -9,50 грн
Інфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорація Здоров'я
230,20
Економія при броні: -22,20 грн
Інфларакс мазь туба 100 г №1
Корпорація Здоров'я
398,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Інфларакс мазь туба 25 г №1
Корпорація Здоров'я
130,60
Економія при броні: -11,80 грн
Інфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорація Здоров'я
230,20
Економія при броні: -22,20 грн
Інфларакс мазь туба 100 г №1
Корпорація Здоров'я
398,50
Економія при броні: -43,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Інфларакс мазь туба 25 г №1
Корпорація Здоров'я
130,60 грн
Інфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорація Здоров'я
250,61
Економія при броні: -41,60 грн
Інфларакс мазь туба 100 г №1
Корпорація Здоров'я
398,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Інфларакс мазь туба 25 г №1
Корпорація Здоров'я
128,30
Економія при броні: -9,50 грн
Інфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорація Здоров'я
236,30
Економія при броні: -28,30 грн
Інфларакс мазь туба 100 г №1
Корпорація Здоров'я
398,50
Економія при броні: -43,60 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
Інфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Інфларакс мазь туба 25 г №1
Корпорація Здоров'я
130,60 грн
Інфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорація Здоров'я
244,95
Економія при броні: -36,94 грн
Інфларакс мазь туба 100 г №1
Корпорація Здоров'я
398,60 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
Інфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Інфларакс мазь туба 25 г №1
Корпорація Здоров'я
130,60
Економія при броні: -11,80 грн
Інфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорація Здоров'я
230,20
Економія при броні: -22,20 грн
Інфларакс мазь туба 100 г №1
Корпорація Здоров'я
398,60 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
Інфларакс мазь туба 25 г №1
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Інфларакс мазь туба 25 г №1
Корпорація Здоров'я
130,60 грн
Інфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорація Здоров'я
241,48
Економія при броні: -34,59 грн
Інфларакс мазь туба 100 г №1
Корпорація Здоров'я
398,60 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Інфларакс мазь туба 25 г №1
Корпорація Здоров'я
Інфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорація Здоров'я
Інфларакс мазь туба 100 г №1
Корпорація Здоров'я
398,60 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Інфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорація Здоров'я
Інфларакс мазь туба 100 г №1
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Інфларакс мазь туба 25 г №1
Корпорація Здоров'я
130,60 грн
Інфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорація Здоров'я
230,30 грн
Інфларакс мазь туба 100 г №1
Корпорація Здоров'я
398,60 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
Інфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Інфларакс мазь туба 25 г №1
Корпорація Здоров'я
130,60 грн
Інфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорація Здоров'я
230,30 грн
Інфларакс мазь туба 100 г №1
Корпорація Здоров'я
398,60 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
Інфларакс мазь туба 50 г №1
Корпорація Здоров'я