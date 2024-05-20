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Аурідексан краплі вушні 0,5 мг/мл флакон 5 мл, №1 - Одеса (136110) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 231 аптеці
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 39/4
Всього: упаковка (1)
79,00
Економія: -24,90 грн
54,10 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
Всього: упаковка (1)
64,09 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (2)
60,19
Економія: -3,29 грн
56,90 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
Всього: упаковка (2)
66,00 грн
Меліса
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Скісна, 10-А
Всього: упаковка (1)
63,00 грн
Колонтаївська
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 54
Всього: упаковка (1)
63,00 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
Всього: упаковка (1)
66,60 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 12
Всього: упаковка (1)
62,30 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (1)
65,87
Економія: -8,04 грн
57,83 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
Всього: упаковка (2)
60,27
Економія: -3,37 грн
56,90 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: упаковка (3)
77,90
Економія: -23,65 грн
54,25 грн
Софія
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Одеса, вул. Толстого Льва, 32
Всього: упаковка (1)
63,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пастера, 12
Всього: упаковка (2)
60,71 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Михайлівська, 8/4
Всього: упаковка (2)
62,70 грн
Аптека нц
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Дворянська, 28
Всього: упаковка (1)
67,54
Економія: -8,51 грн
59,03 грн
Аптека ніжних цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (2)
60,04
Економія: -2,14 грн
57,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (1)
62,73
Економія: -4,91 грн
57,82 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (1)
66,02
Економія: -11,77 грн
54,25 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Всього: упаковка (3)
63,86
Економія: -4,43 грн
59,43 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пастера, 36
Всього: упаковка (2)
62,50 грн