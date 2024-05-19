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Андипал-Форте таблетки стрип, №100 - Львів (134962) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 42 аптеках
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (16)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
496,20 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
Всього: таблетки (20)
397,67 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 12 хв
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (16)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
496,20 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
Всього: таблетки (50)
451,10 грн
Swiss pharmacy
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
Всього: таблетки (60)
481,61 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (16)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
496,20 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: таблетки (50)
532,99
Економія: -106,94 грн
426,05 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (16)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
496,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (16)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
496,20 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 27 хв
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (1)
475,99
Економія: -49,94 грн
426,05 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
546,99
Економія: -120,94 грн
426,05 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (16)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
496,20 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (16)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
496,20 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (1)
480,99
Економія: -54,94 грн
426,05 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 12 хв
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: таблетки (50)
502,99
Економія: -76,94 грн
426,05 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (16)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
496,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: таблетки (50)
452,44
Економія: -24,64 грн
427,80 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Всього: таблетки (70)
572,99
Економія: -146,94 грн
426,05 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
Всього: упаковка (16)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
496,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
Всього: упаковка (16)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
496,20 грн