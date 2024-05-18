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Андипал-Форте таблетки стрип, №100 - Харків (134962) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 281 аптеці
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 57 хв
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
Всього: стрип (9)
477,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (15)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
451,20 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: стрип (9)
465,40 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
Всього: упаковка (1), стрип (1)
451,20 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 57 хв
Харків, вул. Дарвіна, 1
Всього: упаковка (1)
457,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (15)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
451,20 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Всього: упаковка (1), стрип (7)
456,80 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1), стрип (2)
465,90 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1), стрип (9)
465,10 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1), стрип (4)
454,20 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (15)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
451,20 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (1)
456,70 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
Всього: упаковка (1)
453,00 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється за 57 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: таблетки (30)
430,57 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (15)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
451,20 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
Всього: стрип (4)
406,90 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
Всього: упаковка (1)
455,30 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (1), стрип (6)
456,10 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
Всього: упаковка (1)
456,50 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 1
Всього: упаковка (1), стрип (4)
461,30 грн