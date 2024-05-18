Андипал-Форте таблетки стрип, №100 - Харків (134962) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 281 аптеці
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Всього: стрип (9)
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Харків, вул. Руставелі Шота, 10
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Всього: упаковка (15)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
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Харків, вул. Дарвіна, 1
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Всього: упаковка (15)
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Наявність на 2024-05-21 - 18:00
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Всього: упаковка (1), стрип (7)
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Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Перша аптека
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Всього: упаковка (1), стрип (2)
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Харків, пл. Конституції, 20
Перша аптека
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Всього: упаковка (1), стрип (9)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1), стрип (4)
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Харків, пл. Конституції, 1
Подорожник
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Всього: упаковка (15)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
Економна аптека
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Всього: таблетки (30)
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Харків, пл. Захисників України, 7/8
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (15)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
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Всього: стрип (4)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
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Харків, вул. Нетіченська, 25
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1), стрип (6)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1), стрип (4)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 1