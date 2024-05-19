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Андипал-Форте таблетки стрип, №10 - Львів (112233) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 150 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
41,64 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
48,40
Економія: -3,10 грн
45,30 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (5)
41,69 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (10)
63,74
Економія: -19,34 грн
44,40 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 12 хв
Львів, просп. Свободи, 33
Всього: упаковка (2)
52,60 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (1)
53,46
Економія: -3,92 грн
49,54 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (1)
57,44
Економія: -7,90 грн
49,54 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Городоцька, 3
Всього: упаковка (2)
52,60 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 27 хв
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (1)
52,40
Економія: -8,00 грн
44,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (2)
41,77 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (3)
53,42
Економія: -9,02 грн
44,40 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 12 хв
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (1)
59,50
Економія: -15,10 грн
44,40 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (1)
63,71
Економія: -19,31 грн
44,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (1)
48,81
Економія: -5,37 грн
43,44 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Міхновських, 31-А
Всього: упаковка (2)
48,20 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Всього: упаковка (1)
68,20
Економія: -23,80 грн
44,40 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Львів, вул. Галицька, 19
Всього: упаковка (2)
52,60 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Федьковича, 10
Всього: упаковка (1)
52,60 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 1
Всього: упаковка (1)
52,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
Всього: упаковка (2)
46,51
Економія: -1,96 грн
44,55 грн