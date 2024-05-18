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Андипал-Форте таблетки стрип, №10 - Харків (112233) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 119 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Всього: упаковка (4)
41,77 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (3)
47,95
Економія: -1,65 грн
46,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (1)
49,36
Економія: -2,21 грн
47,15 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1)
55,30
Економія: -10,89 грн
44,41 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (9)
48,56
Економія: -2,11 грн
46,45 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Гагаріна, 26
Всього: упаковка (3)
52,12
Економія: -7,71 грн
44,41 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (3)
51,99
Економія: -3,95 грн
48,04 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Всього: упаковка (2)
51,28
Економія: -3,24 грн
48,04 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Сумська, 71
Всього: упаковка (2)
47,48
Економія: -4,04 грн
43,44 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 69
Всього: упаковка (1)
41,64 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Гагаріна, 82
Всього: упаковка (2)
46,15
Економія: -1,99 грн
44,16 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, просп. Гагаріна, 84
Всього: упаковка (2)
44,30 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 57 хв
Харків, вул. Данилевського, 6
Всього: упаковка (2)
50,63
Економія: -3,18 грн
47,45 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
Всього: упаковка (4)
47,92
Економія: -2,02 грн
45,90 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
Всього: упаковка (1)
53,40
Економія: -8,99 грн
44,41 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Космічна, 23
Всього: упаковка (4)
51,93
Економія: -3,89 грн
48,04 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 57 хв
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (3)
48,23
Економія: -2,33 грн
45,90 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 23
Всього: упаковка (2)
48,34
Економія: -2,19 грн
46,15 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 38
Всього: упаковка (3)
59,74
Економія: -15,33 грн
44,41 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 134
Всього: упаковка (3)
49,62
Економія: -1,72 грн
47,90 грн