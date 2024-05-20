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Ангілекс-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 30 мл, №1 - Одеса (149126) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 49 аптеках
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 15:30
Одеса, вул. Нежданової, 32
Всього: упаковка (1)
103,20 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Одеса, вул. Бугаївська, 21-В
Всього: упаковка (1)
103,46 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: упаковка (3)
112,99
Економія: -30,15 грн
82,84 грн
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Одеса, вул. Дворянська, 28
Всього: упаковка (1)
105,47
Економія: -15,42 грн
90,05 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (4)
101,99
Економія: -19,15 грн
82,84 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Одеса, вул. Преображенська, 29
Всього: упаковка (5)
100,50
Економія: -17,67 грн
82,83 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Одеса, вул. Грецька, 45
Всього: упаковка (2)
98,99
Економія: -16,16 грн
82,83 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Одеса, вул. Грецька, 45
Всього: упаковка (1)
91,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Одеса, вул. Преображенська, 82
Всього: упаковка (3)
101,99
Економія: -19,15 грн
82,84 грн
Аптека tas
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Одеса, перех. Катерининська / Троїцька, 50/39
Всього: упаковка (1)
86,22 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Одеса, вул. Катерининська, 72
Всього: упаковка (2)
93,99
Економія: -11,16 грн
82,83 грн
Аптека tas
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Одеса, перех. Успенська / Рішельєвська, 44/33
Всього: упаковка (1)
82,44 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (1)
93,90 грн
Аптека24
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Одеса, вул. Пушкінська, 83
Всього: упаковка (1)
99,20 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Одеса, вул. Одеса-Головна, 35
Всього: упаковка (2)
89,50 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 56
Всього: упаковка (4)
110,99
Економія: -28,16 грн
82,83 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Одеса, вул. Малиновського Маршала, 71
Всього: упаковка (2)
107,99
Економія: -25,16 грн
82,83 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Одеса, вул. Малиновського Маршала, 71
Всього: упаковка (4)
101,50
Економія: -18,67 грн
82,83 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Одеса, вул. Канатна, 77
Всього: упаковка (2)
104,99
Економія: -22,15 грн
82,84 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Одеса, вул. Філатова Академіка, 80
Всього: упаковка (2)
103,99
Економія: -21,15 грн
82,84 грн