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Ангілекс-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 30 мл, №1 - Львів (149126) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 110 аптеках
Аптека нц
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Відчинено Зачиняється за 12 хв
Львів, вул. Городоцька, 59
Всього: упаковка (1)
105,45
Економія: -15,41 грн
90,04 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
Всього: упаковка (1)
81,18 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 12 хв
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (3)
95,50
Економія: -12,66 грн
82,84 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
Всього: упаковка (1)
101,30 грн
Swiss pharmacy
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
Всього: упаковка (1)
94,86 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (2)
110,99
Економія: -28,15 грн
82,84 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (2)
110,50
Економія: -27,66 грн
82,84 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 27 хв
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (1)
97,99
Економія: -15,15 грн
82,84 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (4)
118,99
Економія: -36,15 грн
82,84 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (3)
108,50
Економія: -25,66 грн
82,84 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (3)
126,50
Економія: -43,66 грн
82,84 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (2)
93,99
Економія: -11,15 грн
82,84 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 12 хв
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (3)
104,50
Економія: -21,66 грн
82,84 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (4)
110,99
Економія: -28,15 грн
82,84 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Міхновських, 31-А
Всього: упаковка (1)
101,30 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Всього: упаковка (2)
117,50
Економія: -34,66 грн
82,84 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, перех. Чупринки Генерала / Левинського І., 43/10
Всього: упаковка (1)
107,80 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
Всього: упаковка (3)
118,99
Економія: -36,15 грн
82,84 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Городоцька, 141/143
Всього: упаковка (1)
86,24 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 12 хв
Львів, вул. Городоцька, 149
Всього: упаковка (2)
110,50
Економія: -27,66 грн
82,84 грн