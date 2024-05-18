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Ангілекс-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 30 мл, №1 - Харків (149126) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 64 аптеках
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (5)
100,50
Економія: -17,65 грн
82,85 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється за 57 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
86,24 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Гагаріна, 26
Всього: упаковка (2)
97,50
Економія: -14,65 грн
82,85 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
Всього: упаковка (4)
100,50
Економія: -17,65 грн
82,85 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 38
Всього: упаковка (3)
106,99
Економія: -24,14 грн
82,85 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (1)
86,56 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (4)
97,50
Економія: -14,65 грн
82,85 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Полтавський Шлях, 153
Всього: упаковка (4)
96,99
Економія: -14,14 грн
82,85 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 39
Всього: упаковка (1)
86,16 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (2)
92,99
Економія: -10,14 грн
82,85 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 155
Всього: упаковка (6)
100,50
Економія: -17,65 грн
82,85 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 57 хв
Харків, просп. Ювілейний, 32-Б
Всього: упаковка (4)
114,50
Економія: -31,65 грн
82,85 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Холодногірська, 2
Всього: упаковка (6)
106,99
Економія: -24,14 грн
82,85 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пров. 1-й Лісопарківський, 7
Всього: упаковка (2)
107,99
Економія: -25,14 грн
82,85 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 27 хв
Харків, вул. Достоєвського, 10
Всього: упаковка (3)
120,99
Економія: -38,14 грн
82,85 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, проїзд Стадіонний, 11
Всього: упаковка (4)
94,50
Економія: -11,65 грн
82,85 грн
Аптека нц
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Відчинено Зачиняється за 57 хв
Харків, просп. Ландау Льва, 12
Всього: упаковка (2)
100,65
Економія: -14,71 грн
85,94 грн
Аптека24
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Відчинено Зачиняється за 57 хв
Харків, проїзд Стадіонний, 17-А
Всього: упаковка (1)
99,20 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 57 хв
Харків, вул. Золочівська, 19
Всього: упаковка (2)
100,50
Економія: -17,65 грн
82,85 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Проскури Академіка, 3-В
Всього: упаковка (1)
86,24 грн