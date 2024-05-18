Ангілекс-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 30 мл, №1 - Харків (149126) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 64 аптеках
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Економна аптека
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 57 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Гагаріна, 26
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 38
Економна аптека
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Аптека бам
Детальніше
Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Полтавський Шлях, 153
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 39
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (6)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 155
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється за 57 хв
Харків, просп. Ювілейний, 32-Б
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (6)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Холодногірська, 2
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пров. 1-й Лісопарківський, 7
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється за 27 хв
Харків, вул. Достоєвського, 10
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, проїзд Стадіонний, 11
Аптека нц
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 57 хв
Харків, просп. Ландау Льва, 12
Аптека24
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 57 хв
Харків, проїзд Стадіонний, 17-А
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 57 хв
Харків, вул. Золочівська, 19
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Проскури Академіка, 3-В