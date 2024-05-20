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Ангілекс-Здоров'я спрей для ротової порожнини флакон 50 мл, №1 - Одеса (133818) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 140 аптеках
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 39/4
Всього: упаковка (4)
125,00
Економія: -27,60 грн
97,40 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 15:30
Одеса, вул. Нежданової, 32
Всього: упаковка (3)
112,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (164)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
105,50 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
Всього: упаковка (2)
112,90 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Одеса, вул. Бугаївська, 21-В
Всього: упаковка (1)
118,94 грн
Меліса
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Одеса, вул. Скісна, 10-А
Всього: упаковка (2)
110,10 грн
Колонтаївська
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 54
Всього: упаковка (1)
110,10 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
Всього: упаковка (1)
115,60 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Одеса, вул. Колонтаївська, 12
Всього: упаковка (2)
96,20 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (164)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
105,50 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
Всього: упаковка (2)
108,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: упаковка (164)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
105,50 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Одеса, вул. Михайлівська, 8/4
Всього: упаковка (3)
110,80 грн
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Одеса, вул. Дворянська, 28
Всього: упаковка (1)
121,21
Економія: -17,71 грн
103,50 грн
Аптека ніжних цін
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (164)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
105,50 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (3)
96,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (164)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
105,50 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (164)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
105,50 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Всього: упаковка (164)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
105,50 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Одеса, вул. Пастера, 36
Всього: упаковка (3)
96,20 грн