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Ангілекс-Здоров'я спрей для ротової порожнини флакон 50 мл, №1 - Львів (133818) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 170 аптеках
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
Всього: упаковка (1)
102,55 грн
Аптека нц
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Відчинено Зачиняється за 12 хв
Львів, вул. Городоцька, 59
Всього: упаковка (1)
121,30
Економія: -17,73 грн
103,57 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
105,50 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
Всього: упаковка (1)
93,25 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 12 хв
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (1)
113,99
Економія: -18,82 грн
95,17 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
Всього: упаковка (2)
118,90 грн
Swiss pharmacy
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
Всього: упаковка (1)
108,93 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 12 хв
Львів, вул. Шпитальна, 11
Всього: упаковка (4)
125,00
Економія: -29,90 грн
95,10 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 30
Всього: упаковка (1)
102,55 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
105,50 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (3)
125,99
Економія: -30,82 грн
95,17 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 12 хв
Львів, просп. Свободи, 33
Всього: упаковка (1)
102,55 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
105,50 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (1)
125,00
Економія: -29,90 грн
95,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
105,50 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Городоцька, 3
Всього: упаковка (4)
102,55 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 27 хв
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (3)
108,50
Економія: -13,33 грн
95,17 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
136,50
Економія: -41,33 грн
95,17 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Сахарова Академіка, 4
Всього: упаковка (1)
102,55 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
105,50 грн