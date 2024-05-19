Ангілекс-Здоров'я спрей для ротової порожнини флакон 50 мл, №1 - Львів (133818) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 170 аптеках
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Львів, вул. Огієнка Івана, 10
Аптека нц
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Львів, вул. Городоцька, 59
Аптека копійка
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Всього: упаковка (300)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
Аптека бам
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Львів, вул. Клепарівська, 4
Пульс
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Львів, вул. Бандери Степана, 15
Swiss pharmacy
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Львів, вул. Дорошенка, 8
Аптека доброго дня
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Львів, вул. Шпитальна, 11
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Львів, вул. Шпитальна, 30
Подорожник
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Львів, вул. Джерельна, 1
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
Подорожник
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
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Львів, просп. Свободи, 33
Аптека шар@
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Всього: упаковка (300)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 5
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (300)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Городоцька, 3
Аптека бам
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється за 27 хв
Львів, вул. Городоцька, 82
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
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Всього: упаковка (1)
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Львів, вул. Сахарова Академіка, 4
Подорожник
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Всього: упаковка (300)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 49
Наявність на 2024-05-21 - 16:00