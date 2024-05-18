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Ангілекс-Здоров'я спрей для ротової порожнини флакон 50 мл, №1 - Харків (133818) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 104 аптеках
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 57 хв
Харків, вул. Сумська, 6
Всього: упаковка (3)
120,80
Економія: -25,70 грн
95,10 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється за 57 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
116,60
Економія: -20,40 грн
96,20 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Молочна, 1
Всього: упаковка (2)
102,44 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Гагаріна, 26
Всього: упаковка (2)
109,99
Економія: -14,81 грн
95,18 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 57 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-А
Всього: упаковка (3)
115,00
Економія: -18,80 грн
96,20 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 57 хв
Харків, перех. Культури / Тринклера, 6/18
Всього: упаковка (1)
120,60
Економія: -25,50 грн
95,10 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 73
Всього: упаковка (1)
119,60
Економія: -24,50 грн
95,10 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 57 хв
Харків, вул. Літературна, 5
Всього: упаковка (1)
115,60
Економія: -20,50 грн
95,10 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 57 хв
Харків, вул. Культури, 8
Всього: упаковка (1)
122,90
Економія: -27,80 грн
95,10 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 57 хв
Харків, просп. Незалежності, 7
Всього: упаковка (2)
123,30
Економія: -28,20 грн
95,10 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 57 хв
Харків, просп. Науки, 12
Всього: упаковка (2)
115,60
Економія: -20,50 грн
95,10 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється за 57 хв
Харків, вул. Космічна, 16
Всього: упаковка (2)
116,60
Економія: -20,40 грн
96,20 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 38
Всього: упаковка (2)
122,99
Економія: -27,81 грн
95,18 грн
Аптека24
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 144
Всього: упаковка (2)
114,10 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (1)
104,43 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 57 хв
Харків, просп. Ювілейний, 32-Б
Всього: упаковка (1)
136,50
Економія: -41,32 грн
95,18 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється за 57 хв
Харків, просп. Науки, 41/43
Всього: упаковка (3)
116,60
Економія: -20,40 грн
96,20 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, проїзд Стадіонний, 5
Всього: упаковка (6)
114,50
Економія: -18,30 грн
96,20 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, проїзд Стадіонний, 11
Всього: упаковка (1)
107,99
Економія: -12,81 грн
95,18 грн
Аптека нц
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Відчинено Зачиняється за 57 хв
Харків, просп. Ландау Льва, 12
Всього: упаковка (1)
121,46
Економія: -17,75 грн
103,71 грн