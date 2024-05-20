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Ангілекс-Здоров'я розчин для ротової порожнини флакон 120 мл, №1 - Одеса (129165) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 91 аптеці
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 39/4
Всього: упаковка (2)
143,90
Економія: -44,70 грн
99,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (107)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
107,80 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
Всього: упаковка (1)
117,70 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Одеса, вул. Бугаївська, 21-В
Всього: упаковка (1)
120,88 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
Всього: упаковка (1)
118,30 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (107)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
107,80 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
Всього: упаковка (4)
116,60 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: упаковка (2)
133,50
Економія: -36,76 грн
96,74 грн
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Одеса, вул. Дворянська, 28
Всього: упаковка (1)
123,34
Економія: -18,03 грн
105,31 грн
Аптека ніжних цін
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (107)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
107,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (107)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
107,80 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (1)
119,50
Економія: -22,76 грн
96,74 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Всього: упаковка (107)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
107,80 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Одеса, вул. Пастера, 36
Всього: упаковка (2)
109,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Одеса, вул. Степова, 28
Всього: упаковка (107)
Наявність на 2024-05-21 - 15:00
107,80 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 54
Всього: упаковка (1)
143,90
Економія: -44,70 грн
99,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
Всього: упаковка (107)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
107,80 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 148
Всього: упаковка (4)
130,70
Економія: -30,40 грн
100,30 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Одеса, вул. Степова, 52/1
Всього: упаковка (3)
142,40
Економія: -43,20 грн
99,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (107)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
107,80 грн