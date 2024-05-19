Всі аптеки України
ATC-класифікаціяЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУПРЕПАРАТИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ЗАХВОРЮВАНЬ ГОРЛАПРЕПАРАТИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ЗАХВОРЮВАНЬ ГОРЛААнтисептикиРізні антисептикиАнгілекс-Здоров'яЦіни в аптеках

Ангілекс-Здоров'я розчин для ротової порожнини флакон 120 мл, №1 - Львів (129165) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 212 аптеках
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
Всього: упаковка (3)
104,20 грн
Аптека нц
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 12 хв
Львів, вул. Городоцька, 59
Всього: упаковка (4)
117,54
Економія: -16,75 грн
100,79 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
107,80 грн
Пульс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
Всього: упаковка (1)
94,91 грн
Аптека бам
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 12 хв
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (2)
113,50
Економія: -16,76 грн
96,74 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Словацького, 2
Всього: упаковка (1)
104,20 грн
Пульс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
Всього: упаковка (1)
120,80 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (2)
127,99
Економія: -31,25 грн
96,74 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (2)
125,99
Економія: -29,25 грн
96,74 грн
D.s.
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 12 хв
Львів, просп. Свободи, 33
Всього: упаковка (1)
104,20 грн
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
107,80 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
107,80 грн
Аптека бам
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 27 хв
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (2)
108,50
Економія: -11,76 грн
96,74 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (3)
133,50
Економія: -36,76 грн
96,74 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Сахарова Академіка, 4
Всього: упаковка (1)
104,20 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (2)
122,50
Економія: -25,76 грн
96,74 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (5)
138,99
Економія: -42,25 грн
96,74 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (1)
104,20 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Київська, 9
Всього: упаковка (1)
104,20 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Кропивницького, 2
Всього: упаковка (1)
104,20 грн