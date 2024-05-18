Ангілекс-Здоров'я розчин для ротової порожнини флакон 120 мл, №1 - Харків (129165) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 106 аптеках
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Всього: упаковка (83)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (83)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 57 хв
Харків, вул. Сумська, 6
1 соціальна аптека
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Харків, пл. Захисників України, 7/8
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Економна аптека
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Харків, пл. Захисників України, 7/8
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
Економна аптека
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Харків, вул. Молочна, 1
Аптека копійка
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Всього: упаковка (83)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Гагаріна, 26
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
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Харків, вул. Різдвяна, 29-А
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (83)
Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
Аптека копійка
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Всього: упаковка (83)
Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
Аптека шар@
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Всього: упаковка (83)
Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Сумська, 71
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
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Харків, перех. Культури / Тринклера, 6/18
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (83)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Гагаріна, 82
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (3)
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Харків, вул. Сумська, 73
Аптека шар@
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Всього: упаковка (83)
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Харків, вул. Данилевського, 6
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 57 хв
Харків, вул. Культури, 8
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 57 хв
Харків, просп. Незалежності, 7