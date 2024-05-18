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Ангілекс-Здоров'я розчин для ротової порожнини флакон 120 мл, №1 - Харків (129165) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 106 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (83)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
102,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (83)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
102,40 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 57 хв
Харків, вул. Сумська, 6
Всього: упаковка (1)
137,90
Економія: -41,20 грн
96,70 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється за 57 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (5)
132,20
Економія: -34,50 грн
97,70 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1)
115,50
Економія: -18,75 грн
96,75 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється за 57 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
100,72 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (83)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
102,40 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Молочна, 1
Всього: упаковка (1)
103,73 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (83)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
102,40 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Гагаріна, 26
Всього: упаковка (1)
111,99
Економія: -15,24 грн
96,75 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 57 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-А
Всього: упаковка (1)
130,30
Економія: -32,60 грн
97,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (83)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
102,40 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Всього: упаковка (83)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
102,40 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Сумська, 71
Всього: упаковка (83)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
102,40 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 57 хв
Харків, перех. Культури / Тринклера, 6/18
Всього: упаковка (2)
138,00
Економія: -41,30 грн
96,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Гагаріна, 82
Всього: упаковка (83)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
102,40 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 73
Всього: упаковка (3)
139,50
Економія: -42,80 грн
96,70 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 57 хв
Харків, вул. Данилевського, 6
Всього: упаковка (83)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
102,40 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 57 хв
Харків, вул. Культури, 8
Всього: упаковка (2)
140,50
Економія: -43,80 грн
96,70 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 57 хв
Харків, просп. Незалежності, 7
Всього: упаковка (1)
142,40
Економія: -45,70 грн
96,70 грн