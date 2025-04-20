Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 44 аптеках у Запоріжжя
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Абипим® порошок для приготування ін'єкційного розчину 1000 мг флакон №1
Абрил Формулейшнз
374,62
Економія при броні: -13,43 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Абипим® порошок для приготування ін'єкційного розчину 1000 мг флакон №1
Абрил Формулейшнз
378,65
Економія при броні: -19,45 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Абипим® порошок для приготування ін'єкційного розчину 1000 мг флакон №1
Абрил Формулейшнз
374,62
Економія при броні: -13,43 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Абипим® порошок для приготування ін'єкційного розчину 1000 мг флакон №1
Абрил Формулейшнз
376,14
Економія при броні: -29,12 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Абипим® порошок для приготування ін'єкційного розчину 1000 мг флакон №1
Абрил Формулейшнз
374,43
Економія при броні: -15,23 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
3.4 км
Абипим® порошок для приготування ін'єкційного розчину 1000 мг флакон №1
Абрил Формулейшнз
384,16
Економія при броні: -22,97 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
3.4 км
Абипим® порошок для приготування ін'єкційного розчину 1000 мг флакон №1
Абрил Формулейшнз
374,36
Економія при броні: -13,17 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 42 хв
Запоріжжя, перех. Соборний / Фортечна, 81/49
3.4 км
Абипим® порошок для приготування ін'єкційного розчину 1000 мг флакон №1
Абрил Формулейшнз
373,93
Економія при броні: -26,91 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
3.7 км
Абипим® порошок для приготування ін'єкційного розчину 1000 мг флакон №1
Абрил Формулейшнз
384,63
Економія при броні: -23,44 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 32
3.9 км
Абипим® порошок для приготування ін'єкційного розчину 1000 мг флакон №1
Абрил Формулейшнз
374,43
Економія при броні: -15,23 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 42 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 51
3.9 км
Абипим® порошок для приготування ін'єкційного розчину 1000 мг флакон №1
Абрил Формулейшнз
374,36
Економія при броні: -13,17 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 129-Б
4.1 км
Абипим® порошок для приготування ін'єкційного розчину 1000 мг флакон №1
Абрил Формулейшнз
383,66
Економія при броні: -21,58 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 218
4.8 км
Абипим® порошок для приготування ін'єкційного розчину 1000 мг флакон №1
Абрил Формулейшнз
383,04
Економія при броні: -21,85 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 42 хв
Запоріжжя, вул. Перспективна, 6
4.8 км
Абипим® порошок для приготування ін'єкційного розчину 1000 мг флакон №1
Абрил Формулейшнз
376,69
Економія при броні: -15,50 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 42 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 42
4.8 км
Абипим® порошок для приготування ін'єкційного розчину 1000 мг флакон №1
Абрил Формулейшнз
380,53
Економія при броні: -35,47 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Авраменка, 13
4.9 км
Абипим® порошок для приготування ін'єкційного розчину 1000 мг флакон №1
Абрил Формулейшнз
387,36
Економія при броні: -40,34 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Алмазна / Тенісна, 47/9
5.1 км
Абипим® порошок для приготування ін'єкційного розчину 1000 мг флакон №1
Абрил Формулейшнз
353,02
Економія при броні: -19,79 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Тенісна, 13
5.2 км
Абипим® порошок для приготування ін'єкційного розчину 1000 мг флакон №1
Абрил Формулейшнз
385,25
Економія при броні: -24,06 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється за 42 хв
Запоріжжя, вул. Маковського Спартака, 5
5.4 км
Абипим® порошок для приготування ін'єкційного розчину 1000 мг флакон №1
Абрил Формулейшнз
379,66
Економія при броні: -32,64 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Космічна / Броньова, 17/1
6.6 км
Абипим® порошок для приготування ін'єкційного розчину 1000 мг флакон №1
Абрил Формулейшнз
350,71
Економія при броні: -23,45 грн