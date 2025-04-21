Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 35 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Абипим® порошок для приготування ін'єкційного розчину 1000 мг флакон №1
Абрил Формулейшнз
380,97
Економія при броні: -19,78 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Абипим® порошок для приготування ін'єкційного розчину 1000 мг флакон №1
Абрил Формулейшнз
377,74
Економія при броні: -16,55 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Абипим® порошок для приготування ін'єкційного розчину 1000 мг флакон №1
Абрил Формулейшнз
386,70
Економія при броні: -25,51 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Абипим® порошок для приготування ін'єкційного розчину 1000 мг флакон №1
Абрил Формулейшнз
379,23
Економія при броні: -18,04 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Абипим® порошок для приготування ін'єкційного розчину 1000 мг флакон №1
Абрил Формулейшнз
381,01
Економія при броні: -23,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
Абипим® порошок для приготування ін'єкційного розчину 1000 мг флакон №1
Абрил Формулейшнз
381,08
Економія при броні: -19,89 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 31/6
3.6 км
Абипим® порошок для приготування ін'єкційного розчину 1000 мг флакон №1
Абрил Формулейшнз
349,23
Економія при броні: -18,99 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23
3.7 км
Абипим® порошок для приготування ін'єкційного розчину 1000 мг флакон №1
Абрил Формулейшнз
385,91
Економія при броні: -24,72 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 23/12
3.7 км
Абипим® порошок для приготування ін'єкційного розчину 1000 мг флакон №1
Абрил Формулейшнз
377,56
Економія при броні: -16,37 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Скоропадського Павла, 58-А
3.8 км
Абипим® порошок для приготування ін'єкційного розчину 1000 мг флакон №1
Абрил Формулейшнз
386,85
Економія при броні: -25,66 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 20/1
4.0 км
Абипим® порошок для приготування ін'єкційного розчину 1000 мг флакон №1
Абрил Формулейшнз
379,37
Економія при броні: -18,18 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. 3-я Слобідська, 50/1
4.1 км
Абипим® порошок для приготування ін'єкційного розчину 1000 мг флакон №1
Абрил Формулейшнз
378,24
Економія при броні: -21,03 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Аркасівська, 19
4.1 км
Абипим® порошок для приготування ін'єкційного розчину 1000 мг флакон №1
Абрил Формулейшнз
342,59
Економія при броні: -17,32 грн
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. 3-я Слобідська, 50/2
4.1 км
Абипим® порошок для приготування ін'єкційного розчину 1000 мг флакон №1
Абрил Формулейшнз
386,05
Економія при броні: -24,86 грн
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Богоявленський, 35-А
4.3 км
Абипим® порошок для приготування ін'єкційного розчину 1000 мг флакон №1
Абрил Формулейшнз
374,29
Економія при броні: -13,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 35/1
4.3 км
Абипим® порошок для приготування ін'єкційного розчину 1000 мг флакон №1
Абрил Формулейшнз
384,16
Економія при броні: -22,97 грн
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 255
4.6 км
Абипим® порошок для приготування ін'єкційного розчину 1000 мг флакон №1
Абрил Формулейшнз
380,57
Економія при броні: -19,38 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Погранична, 248
4.7 км
Абипим® порошок для приготування ін'єкційного розчину 1000 мг флакон №1
Абрил Формулейшнз
385,61
Економія при броні: -24,42 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Благовісного Вадима, 14
4.8 км
Абипим® порошок для приготування ін'єкційного розчину 1000 мг флакон №1
Абрил Формулейшнз
388,81
Економія при броні: -19,66 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Будівельників, 12-В/1
4.8 км
Абипим® порошок для приготування ін'єкційного розчину 1000 мг флакон №1
Абрил Формулейшнз
382,06
Економія при броні: -20,87 грн