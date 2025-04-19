Львів (адресу не вказано)
Доступно в 120 аптеках у Львів
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Абипим® порошок для приготування ін'єкційного розчину 1000 мг флакон №1
Абрил Формулейшнз
384,39
Економія при броні: -25,19 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Абипим® порошок для приготування ін'єкційного розчину 1000 мг флакон №1
Абрил Формулейшнз
363,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 58 хв
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Абипим® порошок для приготування ін'єкційного розчину 1000 мг флакон №1
Абрил Формулейшнз
363,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Абипим® порошок для приготування ін'єкційного розчину 1000 мг флакон №1
Абрил Формулейшнз
363,90 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Абипим® порошок для приготування ін'єкційного розчину 1000 мг флакон №1
Абрил Формулейшнз
379,74
Економія при броні: -20,54 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Абипим® порошок для приготування ін'єкційного розчину 1000 мг флакон №1
Абрил Формулейшнз
358,46
Економія при броні: -19,16 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:15
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Абипим® порошок для приготування ін'єкційного розчину 1000 мг флакон №1
Абрил Формулейшнз
326,90
Економія при броні: -14,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Абипим® порошок для приготування ін'єкційного розчину 1000 мг флакон №1
Абрил Формулейшнз
340,30
Економія при броні: -27,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Абипим® порошок для приготування ін'єкційного розчину 1000 мг флакон №1
Абрил Формулейшнз
331,80
Економія при броні: -19,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
Абипим® порошок для приготування ін'єкційного розчину 1000 мг флакон №1
Абрил Формулейшнз
363,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
Абипим® порошок для приготування ін'єкційного розчину 1000 мг флакон №1
Абрил Формулейшнз
363,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Абипим® порошок для приготування ін'єкційного розчину 1000 мг флакон №1
Абрил Формулейшнз
380,39
Економія при броні: -21,19 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Міхновських, 18
1.0 км
Абипим® порошок для приготування ін'єкційного розчину 1000 мг флакон №1
Абрил Формулейшнз
361,90
Економія при броні: -49,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
1.0 км
Абипим® порошок для приготування ін'єкційного розчину 1000 мг флакон №1
Абрил Формулейшнз
335,80
Економія при броні: -23,10 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 2/4
1.1 км
Абипим® порошок для приготування ін'єкційного розчину 1000 мг флакон №1
Абрил Формулейшнз
361,90
Економія при броні: -49,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 58 хв
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
1.1 км
Абипим® порошок для приготування ін'єкційного розчину 1000 мг флакон №1
Абрил Формулейшнз
363,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
1.1 км
Абипим® порошок для приготування ін'єкційного розчину 1000 мг флакон №1
Абрил Формулейшнз
363,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Соборна, 17
1.1 км
Абипим® порошок для приготування ін'єкційного розчину 1000 мг флакон №1
Абрил Формулейшнз
363,90 грн
Подорожник
Львів, вул. Сербська, 13
1.2 км
Абипим® порошок для приготування ін'єкційного розчину 1000 мг флакон №1
Абрил Формулейшнз
331,80
Економія при броні: -19,10 грн
Аптека низьких цін
Львів, вул. Федьковича, 21
1.2 км
Абипим® порошок для приготування ін'єкційного розчину 1000 мг флакон №1
Абрил Формулейшнз
357,91
Економія при броні: -20,70 грн