Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 49 аптеках у Кривий Ріг
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Абипим® порошок для приготування ін'єкційного розчину 1000 мг флакон №1
Абрил Формулейшнз
379,30
Економія при броні: -18,11 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Абипим® порошок для приготування ін'єкційного розчину 1000 мг флакон №1
Абрил Формулейшнз
374,82
Економія при броні: -12,74 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Абипим® порошок для приготування ін'єкційного розчину 1000 мг флакон №1
Абрил Формулейшнз
387,07
Економія при броні: -25,88 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Абипим® порошок для приготування ін'єкційного розчину 1000 мг флакон №1
Абрил Формулейшнз
384,97
Економія при броні: -22,89 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 34
1.8 км
Абипим® порошок для приготування ін'єкційного розчину 1000 мг флакон №1
Абрил Формулейшнз
385,87
Економія при броні: -24,68 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Центральний, 24
2.2 км
Абипим® порошок для приготування ін'єкційного розчину 1000 мг флакон №1
Абрил Формулейшнз
384,96
Економія при броні: -23,77 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 72
2.6 км
Абипим® порошок для приготування ін'єкційного розчину 1000 мг флакон №1
Абрил Формулейшнз
377,99
Економія при броні: -16,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18
2.7 км
Абипим® порошок для приготування ін'єкційного розчину 1000 мг флакон №1
Абрил Формулейшнз
379,70
Економія при броні: -18,51 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Гірничих Інженерів, 1
3.0 км
Абипим® порошок для приготування ін'єкційного розчину 1000 мг флакон №1
Абрил Формулейшнз
380,02
Економія при броні: -18,83 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
3.0 км
Абипим® порошок для приготування ін'єкційного розчину 1000 мг флакон №1
Абрил Формулейшнз
382,68
Економія при броні: -20,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 87-Г
3.0 км
Абипим® порошок для приготування ін'єкційного розчину 1000 мг флакон №1
Абрил Формулейшнз
378,94
Економія при броні: -17,75 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 35-Б
3.1 км
Абипим® порошок для приготування ін'єкційного розчину 1000 мг флакон №1
Абрил Формулейшнз
387,04
Економія при броні: -24,96 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 1
3.4 км
Абипим® порошок для приготування ін'єкційного розчину 1000 мг флакон №1
Абрил Формулейшнз
383,81
Економія при броні: -21,73 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 12
3.5 км
Абипим® порошок для приготування ін'єкційного розчину 1000 мг флакон №1
Абрил Формулейшнз
388,12
Економія при броні: -26,93 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Володимира Великого, 1
3.6 км
Абипим® порошок для приготування ін'єкційного розчину 1000 мг флакон №1
Абрил Формулейшнз
327,70
Економія при броні: -14,40 грн
Аптека ніжних цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Старовокзальна, 26-А
3.9 км
Абипим® порошок для приготування ін'єкційного розчину 1000 мг флакон №1
Абрил Формулейшнз
354,27
Економія при броні: -24,03 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Катеринівська, 1-А
4.1 км
Абипим® порошок для приготування ін'єкційного розчину 1000 мг флакон №1
Абрил Формулейшнз
379,81
Економія при броні: -18,62 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 24
4.3 км
Абипим® порошок для приготування ін'єкційного розчину 1000 мг флакон №1
Абрил Формулейшнз
376,75
Економія при броні: -14,67 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, вул. Авраменка Івана, 21-В
4.5 км
Абипим® порошок для приготування ін'єкційного розчину 1000 мг флакон №1
Абрил Формулейшнз
385,40
Економія при броні: -24,21 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Радієвського Генерала, 1-А
5.2 км
Абипим® порошок для приготування ін'єкційного розчину 1000 мг флакон №1
Абрил Формулейшнз
378,65
Економія при броні: -17,46 грн