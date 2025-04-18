Харків (адресу не вказано)
Доступно в 113 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Абипим® порошок для приготування ін'єкційного розчину 1000 мг флакон №1
Абрил Формулейшнз
376,53
Економія при броні: -14,45 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Абипим® порошок для приготування ін'єкційного розчину 1000 мг флакон №1
Абрил Формулейшнз
377,87
Економія при броні: -15,79 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Абипим® порошок для приготування ін'єкційного розчину 1000 мг флакон №1
Абрил Формулейшнз
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Абипим® порошок для приготування ін'єкційного розчину 1000 мг флакон №1
Абрил Формулейшнз
359,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Абипим® порошок для приготування ін'єкційного розчину 1000 мг флакон №1
Абрил Формулейшнз
377,22
Економія при броні: -15,14 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Абипим® порошок для приготування ін'єкційного розчину 1000 мг флакон №1
Абрил Формулейшнз
360,59
Економія при броні: -17,31 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Абипим® порошок для приготування ін'єкційного розчину 1000 мг флакон №1
Абрил Формулейшнз
359,60 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Абипим® порошок для приготування ін'єкційного розчину 1000 мг флакон №1
Абрил Формулейшнз
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Абипим® порошок для приготування ін'єкційного розчину 1000 мг флакон №1
Абрил Формулейшнз
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
Абипим® порошок для приготування ін'єкційного розчину 1000 мг флакон №1
Абрил Формулейшнз
359,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
Абипим® порошок для приготування ін'єкційного розчину 1000 мг флакон №1
Абрил Формулейшнз
378,49
Економія при броні: -16,41 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
Абипим® порошок для приготування ін'єкційного розчину 1000 мг флакон №1
Абрил Формулейшнз
376,58
Економія при броні: -15,39 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Сумська, 71
2.2 км
Абипим® порошок для приготування ін'єкційного розчину 1000 мг флакон №1
Абрил Формулейшнз
359,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 82
2.2 км
Абипим® порошок для приготування ін'єкційного розчину 1000 мг флакон №1
Абрил Формулейшнз
384,16
Економія при броні: -22,97 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, перех. Культури / Данилевського, 7/6
2.3 км
Абипим® порошок для приготування ін'єкційного розчину 1000 мг флакон №1
Абрил Формулейшнз
359,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Данилевського, 18
2.5 км
Абипим® порошок для приготування ін'єкційного розчину 1000 мг флакон №1
Абрил Формулейшнз
361,90
Економія при броні: -32,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
3.0 км
Абипим® порошок для приготування ін'єкційного розчину 1000 мг флакон №1
Абрил Формулейшнз
387,12
Економія при броні: -25,04 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
3.0 км
Абипим® порошок для приготування ін'єкційного розчину 1000 мг флакон №1
Абрил Формулейшнз
359,60 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Космічна, 23
3.3 км
Абипим® порошок для приготування ін'єкційного розчину 1000 мг флакон №1
Абрил Формулейшнз
359,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 17
3.3 км
Абипим® порошок для приготування ін'єкційного розчину 1000 мг флакон №1
Абрил Формулейшнз
356,87
Економія при броні: -24,39 грн