Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 92 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Абипим® порошок для приготування ін'єкційного розчину 1000 мг флакон №1
Абрил Формулейшнз
379,63
Економія при броні: -18,44 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 2 хв
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Абипим® порошок для приготування ін'єкційного розчину 1000 мг флакон №1
Абрил Формулейшнз
388,34
Економія при броні: -27,15 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється за 2 хв
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Абипим® порошок для приготування ін'єкційного розчину 1000 мг флакон №1
Абрил Формулейшнз
327,70
Економія при броні: -15,00 грн
Нє болєй
Зачинено
Відчиняється за 2 хв
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Абипим® порошок для приготування ін'єкційного розчину 1000 мг флакон №1
Абрил Формулейшнз
379,70
Економія при броні: -18,51 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 2 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Абипим® порошок для приготування ін'єкційного розчину 1000 мг флакон №1
Абрил Формулейшнз
378,61
Економія при броні: -17,42 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 2 хв
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Абипим® порошок для приготування ін'єкційного розчину 1000 мг флакон №1
Абрил Формулейшнз
386,32
Економія при броні: -24,24 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 2 хв
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Абипим® порошок для приготування ін'єкційного розчину 1000 мг флакон №1
Абрил Формулейшнз
383,47
Економія при броні: -22,28 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Абипим® порошок для приготування ін'єкційного розчину 1000 мг флакон №1
Абрил Формулейшнз
379,88
Економія при броні: -17,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Абипим® порошок для приготування ін'єкційного розчину 1000 мг флакон №1
Абрил Формулейшнз
375,62
Економія при броні: -20,41 грн
Нє болєй
Зачинено
Відчиняється за 2 хв
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Абипим® порошок для приготування ін'єкційного розчину 1000 мг флакон №1
Абрил Формулейшнз
375,27
Економія при броні: -14,08 грн
Нє болєй
Зачинено
Відчиняється за 2 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
3.7 км
Абипим® порошок для приготування ін'єкційного розчину 1000 мг флакон №1
Абрил Формулейшнз
376,32
Економія при броні: -15,13 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 2 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
3.8 км
Абипим® порошок для приготування ін'єкційного розчину 1000 мг флакон №1
Абрил Формулейшнз
364,09
Економія при броні: -14,84 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 2 хв
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
4.0 км
Абипим® порошок для приготування ін'єкційного розчину 1000 мг флакон №1
Абрил Формулейшнз
378,75
Економія при броні: -17,56 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 2-Б
4.2 км
Абипим® порошок для приготування ін'єкційного розчину 1000 мг флакон №1
Абрил Формулейшнз
384,79
Економія при броні: -22,71 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 2 хв
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
4.3 км
Абипим® порошок для приготування ін'єкційного розчину 1000 мг флакон №1
Абрил Формулейшнз
385,51
Економія при броні: -26,31 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 2 хв
Дніпро, пров. Парусний, 18-Л
4.4 км
Абипим® порошок для приготування ін'єкційного розчину 1000 мг флакон №1
Абрил Формулейшнз
379,95
Економія при броні: -18,76 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 123/2
4.4 км
Абипим® порошок для приготування ін'єкційного розчину 1000 мг флакон №1
Абрил Формулейшнз
379,52
Економія при броні: -18,33 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 2 хв
Дніпро, пров. Парусний, 10-К
4.5 км
Абипим® порошок для приготування ін'єкційного розчину 1000 мг флакон №1
Абрил Формулейшнз
363,09
Економія при броні: -14,94 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 2 хв
Дніпро, вул. Незалежності, 27
4.6 км
Абипим® порошок для приготування ін'єкційного розчину 1000 мг флакон №1
Абрил Формулейшнз
377,56
Економія при броні: -16,37 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Пастера, 2
4.6 км
Абипим® порошок для приготування ін'єкційного розчину 1000 мг флакон №1
Абрил Формулейшнз
381,15
Економія при броні: -19,96 грн