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Абипим® порошок для приготування ін'єкційного розчину 1000 мг флакон, №1 - Львів (133401) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 37 аптеках
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (236)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
319,10 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (236)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
319,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (2)
313,07 грн
Swiss pharmacy
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
Всього: упаковка (1)
365,04 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (236)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
319,10 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (236)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
319,10 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (236)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
319,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (236)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
319,10 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:15
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (1)
324,99
Економія: -18,72 грн
306,27 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (236)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
319,10 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (236)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
319,10 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (5)
331,99
Економія: -25,72 грн
306,27 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (236)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
319,10 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 26 хв
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (236)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
319,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (1)
374,28
Економія: -41,26 грн
333,02 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Всього: упаковка (236)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
319,10 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 26 хв
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
Всього: упаковка (236)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
319,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
Всього: упаковка (236)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
319,10 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Соборна, 17
Всього: упаковка (1)
358,99
Економія: -52,72 грн
306,27 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Городоцька, 149
Всього: упаковка (236)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
319,10 грн