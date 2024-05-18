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Абипим® порошок для приготування ін'єкційного розчину 1000 мг флакон, №1 - Харків (133401) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 22 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (13)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
319,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (13)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
319,10 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Всього: упаковка (1)
312,66 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1)
306,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (13)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
319,10 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (13)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
319,10 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
Всього: упаковка (19)
339,28 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено
Харків, вул. Сковороди Григорія, 82
Всього: упаковка (3)
336,08 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Гагаріна, 26
Всього: упаковка (4)
311,99
Економія: -5,79 грн
306,20 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
312,92 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (13)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
319,10 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Всього: упаковка (13)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
319,10 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Сумська, 71
Всього: упаковка (13)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
319,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Гагаріна, 82
Всього: упаковка (13)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
319,10 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 58 хв
Харків, вул. Данилевського, 6
Всього: упаковка (13)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
319,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
Всього: упаковка (13)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
319,10 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
Всього: упаковка (13)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
319,10 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Космічна, 23
Всього: упаковка (13)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
319,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 58 хв
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (13)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
319,10 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 23
Всього: упаковка (13)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
319,10 грн