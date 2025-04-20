Ондансетрон (Ondansetron)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 178 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 19 хв
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 8 мг блістер №10
Лекхім
147,90 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 19 хв
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
2.2 км
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 4 мг блістер №10
Лекхім
88,00
Економія при броні: -4,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
2.2 км
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 8 мг блістер №10
Лекхім
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 19 хв
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 4 мг блістер №10
Лекхім
93,31
Економія при броні: -2,89 грн
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 8 мг блістер №10
Лекхім
147,90 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється за 19 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 4 мг блістер №10
Лекхім
92,33
Економія при броні: -4,30 грн
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 8 мг блістер №10
Лекхім
149,98
Економія при броні: -30,52 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 8 мг блістер №10
Лекхім
147,90 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 4 мг блістер №10
Лекхім
90,58
Економія при броні: -10,58 грн
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 8 мг блістер №10
Лекхім
146,97
Економія при броні: -31,97 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 19 хв
Запоріжжя, вул. Українська, 42
2.6 км
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 8 мг блістер №10
Лекхім
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 19 хв
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 8 мг блістер №10
Лекхім
145,73
Економія при броні: -10,73 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється за 19 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 4 мг блістер №10
Лекхім
91,00
Економія при броні: -19,30 грн
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 8 мг блістер №10
Лекхім
146,00
Економія при броні: -24,70 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 19 хв
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
2.7 км
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 8 мг блістер №10
Лекхім
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 19 хв
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 4 мг блістер №10
Лекхім
89,78
Економія при броні: -2,95 грн
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 8 мг блістер №10
Лекхім
151,70
Економія при броні: -6,43 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 19 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 4 мг блістер №10
Лекхім
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 19 хв
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 4 мг блістер №10
Лекхім
91,99
Економія при броні: -5,11 грн
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 8 мг блістер №10
Лекхім
156,60
Економія при броні: -40,55 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 19 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 8 мг блістер №10
Лекхім
144,96
Економія при броні: -30,72 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 19 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 4 мг блістер №10
Лекхім
92,21
Економія при броні: -13,36 грн
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 8 мг блістер №10
Лекхім
152,47
Економія при броні: -5,98 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 8 мг блістер №10
Лекхім
147,87
Економія при броні: -12,87 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 19 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 4 мг блістер №10
Лекхім
90,11
Економія при броні: -11,26 грн
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 8 мг блістер №10
Лекхім
140,87
Економія при броні: -24,79 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 19 хв
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 8 мг блістер №10
Лекхім
147,93
Економія при броні: -31,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 19 хв
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 8 мг блістер №10
Лекхім
142,20
Економія при броні: -20,49 грн