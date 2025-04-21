Ондансетрон (Ondansetron)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 86 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 4 мг блістер №10
Лекхім
95,76
Економія при броні: -18,34 грн
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 8 мг блістер №10
Лекхім
154,69
Економія при броні: -27,62 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 30
0.1 км
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 4 мг блістер №10
Лекхім
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 8 мг блістер №10
Лекхім
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 4 мг блістер №10
Лекхім
91,00
Економія при броні: -17,60 грн
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 8 мг блістер №10
Лекхім
147,90
Економія при броні: -21,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 4 мг блістер №10
Лекхім
92,42
Економія при броні: -20,91 грн
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 8 мг блістер №10
Лекхім
154,38
Економія при броні: -27,31 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 4 мг блістер №10
Лекхім
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 8 мг блістер №10
Лекхім
147,80
Економія при броні: -21,30 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 4 мг блістер №10
Лекхім
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 4 мг блістер №10
Лекхім
91,00
Економія при броні: -17,60 грн
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 8 мг блістер №10
Лекхім
147,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 8 мг блістер №10
Лекхім
147,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 4 мг блістер №10
Лекхім
84,26
Економія при броні: -12,75 грн
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 8 мг блістер №10
Лекхім
153,85
Економія при броні: -26,78 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 4 мг блістер №10
Лекхім
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 8 мг блістер №10
Лекхім
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 4 мг блістер №10
Лекхім
94,18
Економія при броні: -16,75 грн
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 8 мг блістер №10
Лекхім
152,13
Економія при броні: -25,06 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 4 мг блістер №10
Лекхім
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 8 мг блістер №10
Лекхім
147,80
Економія при броні: -21,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 8 мг блістер №10
Лекхім
147,80
Економія при броні: -21,30 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 4 мг блістер №10
Лекхім
81,65
Економія при броні: -4,14 грн
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 8 мг блістер №10
Лекхім
154,09
Економія при броні: -27,02 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 8 мг блістер №10
Лекхім
148,08
Економія при броні: -28,56 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 8 мг блістер №10
Лекхім
147,80
Економія при броні: -21,30 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 4 мг блістер №10
Лекхім
81,46
Економія при броні: -4,08 грн
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 8 мг блістер №10
Лекхім
150,38
Економія при броні: -30,84 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 4 мг блістер №10
Лекхім
88,21
Економія при броні: -10,83 грн
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 8 мг блістер №10
Лекхім
157,19
Економія при броні: -29,17 грн